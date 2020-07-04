Meclis yüksek riskli bölge

Sağlık Bakanlığı'nın corona virüsü salgınına ilişkin hazırladığı ‘Hayat Eve Sığar' programında il il, ilçe ilçe, sokak sokak vaka sayısı ve artış görülebiliyor. ‘Yoğunluk' bölümüne tıklandığında bölgedeki salgın durumuna bağlı olarak ‘az, ‘orta' ve ‘yüksek' riskli seçenekleri çıkıyor.

TBMM yerleşkesinde iken yoğunluk ‘yüksek riskli bölge' olarak dikkat çekiyor. Öte yandan Meclis'teki vaka sayıları da artıyor. Önceki gün yapılan yaklaşık 600 testten bazıları pozitif çıktı. Meclis TV'de çalışan bir kameramanda corona virüsü tespit edildi.

Meclis Başkanlığı, kameraman ile yakın temasta olan kişileri uyararak ‘test yaptırın' uyarısında bulundu. Son dönemde TBMM'de salgının artması dikkat çekiyor. Daha önce HDP'li 3 vekil ile AKP Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu'nun testi pozitif çıkmıştı.

Bu arada salgın tedbirleri nedeniyle baro başkanlarının Ankara mitingine izin verilmezken Meclis Adalet Komisyonu'ndaki baro teklifiyle ilgili görüşmeler sabaha kadar sürmüştü. CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın görüşmeler sırasında milletvekili arkadaşlarına, terlediğini ve boğazının ağrıdığını söylemesi corona endişesi yaratmıştı.

Tanal CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve bir grup milletvekili tarafından corona testi yapılması için Meclis revirine götürüldü. Revirde yapılan test negatif çıkarken, ikinci test için Güven Hastanesi'ne gidildi. Buradaki testin ardından hastaneden ayrılan Tanal'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.