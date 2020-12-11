Meclis’te rulolu eylem: AKP’nin sattığı fabrika listesi 13 metre…

TBMM Genel Kurulunda Ticaret Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının 2021 yılı bütçelerinin görüşmelerinde CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya “CHP’nin yaptıkları, AKP'nin sattıkları” yazılı iki uzun rulo kağıdı, TBMM kürsüsünden yere serdi. Kaya ruloların bir ucunu da kürsüdeki mikrofona taktı ve “Bu listelerde CHP'nin yaptıkları 15 metre, AKP'nin sattıkları 13 metre” dedi.

Kaya yaptığı konuşmada “Bu ülkede insanlar çöpten gıda maddeleri toplayıp yemek yapmaya çalışıyor. Sabahın erken saatlerinde bir sürü insanımız 25 kuruş ucuza ekmek alabilmek için ekmek kuyruklarına giriyor. İntihar edenler var. Aş, iş deyip intihar eden var” dedi ve şunları söyledi:

* Buna rağmen sanki ülkemizde milletimizin hiçbir derdi, sıkıntısı yok biz başka ülkelere para yardımı, sağlık yardımı yapıyoruz. Akıl ve vicdan diyorum. CHP'nin yaptıklarını bir liste hâlinde sizler de görün.

* Şu 15 metrelik liste Cumhuriyet Halk Partisinin bu ülkeye yaptığı fabrikalar, limanlar, sanayi tesislerinin listesidir. Alın, okuyun ve iftira atmayın. Bu ikinci liste de AKP'nin 18 yılda sattıklarının listesidir. Bu da 13 metre. Sattıklarınızın listesi 13 metre oldu.

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