Medyaya göre adalet

Merhum Ertuğrul Akbay hakkında sahte belgeler üretip FETÖ'cü iftirası attılar. Akbay, kumpasa karşı yargıya başvurdu. Savcılık yaptırdığı bilirkişi incelemesinde Akbay'ı haklı buldu. Ancak, aynı savcılık Akbay'ın ölümünden 8 ay sonra takipsizlik verdi.

Ertuğrul Akbay'a kumpas kurulduğunun tescil edilmesinin üzerinden 1 yıl geçti. İftirayı atanlar hakkında yasal işlem yapılmadı. Akbay'a kurulan kumpas şöyle gelişti:

KUMPAS SAVCILIKÇA TESCİLLENDİ

Türkiye Gazetesi, 23 Ocak 2019 tarihinde manşetten verdiği haberinde “İşte 15 Temmuz'da FETÖ-SÖZCÜ ittifakının belgeleri” başlığını kullandı. Aynı gün aynı haberi TGRT Haberde Cem Küçük ve Fuat Uğur Medya Kritik programında yayınladı.

KAHRINDAN VEFAT ETMİŞTİ

Merhum gazeteci Ertuğrul Akbay, kendisi hakkında sahte belgeler üretip ittira atanlar hakkında avukatı İsmail Yılmaz ile birlikte 24 Ocak 2019 tarihinde savcılığa giderek suç duyurusunda bulunmuştu. Yapılanları hazmedemeyen Ertuğrul Akbay, 7 Mart 2019 günü kahrından vefat etmişti.

Ertuğrul Akbay, bu düzmece komploya karşı 24 Ocak 2019'da İstanbul Cumhuriyet Savcılığı Terör Bürosu'na giderek şikayetçi oldu. Şikayet dilekçesinde kumpas kuranların açığa çıkarılması ve haklarında yasal işlem yapılmasını istedi. Savcılığa, 28 Ocak 2019'da bilirkişi raporunu sundu. Bu raporda, Türkiye Gazetesi'nde yayınlanan kendisine ait gibi gösterilen facebook yazışmalarının sahte olduğu tespiti vardı. Savcılık, sanıklar hakkında işlem yapmadı. Akbay'ın avukatı bu nedenle; defaten resmi dilekçelerle başvuru yaparak soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesini istedi.

Savcılık, şikayet sonrasında facebook yazışmalarının gerçek olup olmadığı konusunda bilirkişiye inceleme yaptırdı. Dosyaya sunulan 03 Nisan 2019 tarihli bilirkişi raporunda, Türkiye Gazetesi'nde ve TGRT'de yayınlanan, Ertuğrul Akbay'a ait olduğu iddia edilen facebook yazışmalarının gerçek dışı olduğu bir kez daha tescillendi. Dosyada şüphelilerle ilgili yasal işlem yapılmadığı gibi, olayın müştekisi olan Akbay hakkında şüpheli sıfatıyla, iddia konusu yazışmalardan dolayı soruşturma yürütüldüğü ortaya çıktı.

Ertuğrul Akbay hakkında hiçbir suç unsuru bulamayan savcılık, 07 Kasım 2019 tarihinde takipsizlik kararı verdi.