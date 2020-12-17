Melen Barajı için yeni ihale

Devlet Su İşleri (DSİ) 14. Bölge Genel Müdürlüğü “Melen Barajı Mansabı Nehir Islahı Planlama Raporu Hazırlanması, Proje ve Kamulaştırma Planı Yapımı” ve danışmanlık hizmeti için yeterli tecrübeye sahip adayları teklif vermek ön yeterlik başvurusuna davet etti. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilenler de daha sonra teklif vermeye çağrıldı.

11 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirilen ihaleyi Tümaş Türk Mühendislik Müşavirlik ve Müteahhitlik A.Ş. ile Netsu Grup Mühendislik Müşavirlik İnşaat Ticaret Limited Şirketi kazandı. Şirketler ile 16 Aralık 2020 tarihinde 1 milyon 184 bin 575 liralık sözleşme imzaladı. DSİ, işin yaklaşık maliyetini 2 milyon 221 bin 454 lira olarak belirlemişti. Söz konusu işin 510 günde tamamlanması planlanıyor.

MELEN ÇAYI ISLAH VE KAMULAŞTIRMA PLANLARI HAZIRLANACAK

İş kapsamında; “Büyük İstanbul İçmesuyu 3. Merhale Projesi Melen Sistemi” kapsamında bulunan Melen Barajı'nın dolusavak (kapasiteyi aşan suyu boşaltan kanal) çıkışından itibaren Karadeniz'e çıkan Melen Çayı'na ait ıslah planlama raporları hazırlanacak. Tatbikat projelerinin ve kamulaştırma planlarının hazırlanması da bu ihale kapsamında yapılacak.

GÜÇLENDİRME 3 YIL SÜRECEK

DSİ'nin Melen Barajı'nı güçlendirmek için 28 Şubat 2020 tarihinde açtığı ihaleyi de 412 milyon 151 bin bedel ile Everest Madencilik A.Ş kazanmıştı. Şirket ile güçlendirme işi için 1 Haziran 2020-26 Şubat 2023 tarihleri arasını kapsayan 3 yıllık sözleşme imzalanmıştı.

BARAJ GÖVDESİNDE ÇATLAKLAR OLUŞTU, İNŞAAT DURDU

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve gelir gelmez “kentin su sorununu çözecek proje” olarak adlandırılan Sakarya'nın Kocaali İlçesi'ndeki Melen Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde 19 Ekim 2019'da incelemelerde bulunmuştu. İmamoğlu ziyareti sırasında , projenin, baraj gövdesindeki çatlaklar nedeniyle durduğu gerçeğini tekrar gündeme getirmişti.

İmamoğlu, geçtiğimiz eylül ayında yeniden Melen Barajı'na giderek 2021 yılı yatırım planına alınan projeyi bir kez daha yerinde incelemişti. Sık sık Melen Barajı sorununu gündeme taşıyan İmamoğlu “30 yıllık bir Melen konusu var. Seçimden önce buna atıfta bulunarak, ‘2040’a kadar su sorunumuz kalmadı’ dendi. Ben seçilene kadar Melen’le ilgili somut bilgiye sahip değildim. Ama gördük ki 2016’da açılması hedeflenen ve açılamadığını gördüğümüz Melen’in İstanbul’a faydasına daha 4 yıl var” demişti.