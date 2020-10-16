Meral Akşener: AYM üyesi Engin Yıldırım istifa etmeli

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Habertürk TV’de Türkiye’nin Nabzı Özel programının konuğu oldu.

Anayasa Mahkemesi (AYM) üyesi Engin Yıldırım’ın ‘Işıklar yanıyor’ paylaşımı hakkında konuşan Akşener, bu tweet için ‘Darbe iması hissettiniz mi?’ sorusuna, “Valla bilmiyorum. Yalnız bu ilgili arkadaşın şu anda attığı o tweetin üstüne heralde 1 milyon dolar para verseler o kadar faydası dokunmazdı AK Parti açısından. Şuur altını harekete geçirecek bir tweet oldu” yanıtını verdi.

“O TWEET BİR TARTIŞMAYI FARKLI BİR BİÇİMDE PERDELEDİ”

Akşener, şöyle konuştu:

* Anayasa Mahkemesi üyelerinin hepsi dahil olmak üzere, ama son zamanda bürokratın, özellikle hakim ve savcıların sosyal medya üzerinden siyasilere yönelik tavır koymalarını doğru bulmadığımı ifade etmek isterim.

* Çünkü o zaman tutun ki bir mahkemelik durumunuz oldu, gittiniz o beyefendinin karşısına, ihsası rey etmiş durumda olurlar ki bunu çok zararlı buluyorum.

* Anayasa Mahkemesi ile ilgili bir tartışma başlamıştı. Bu ilgili arkadaşın ‘ışık’ tweeti ile başka bir yere evrildi. O da başka bir tartışmayı farklı bir biçimde perdelemiş olmakla birlikte, sayın Soylu ve sayın Bahçeli’nin başlattıkları o tartışmayı ben Türkiye açısından çok manidar buluyorum, doğru bulmuyorum.

* Türkiye uzun bir zamandır kurumlarını tahrip ederek, saygınlığını yerle bir ederek bir bakış açısıyla yönetiliyor. Bunu doğru bulmuyorum.

“İSTİFA ETMELİ”

“AYM Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım istifa mı etmeli, bir disiplin soruşturması mı başlatılmalı” sorusuna Akşener, şu yanıtı verdi:

* Bence istifa etmeli. Kişisel görüşüm. Hiç yoktan zaten Anayasa Mahkemesi’ne ok atıldığı bir dönemde…

* Barolar gündeme geldi, barolar parçalandı. Şimdi Anayasa Mahkemesi üzerinden bir tartışma başladı. O tartışmayı haklı noktaya getirecek bir davranış biçiminin doğru olmadığını düşünüyorum.

* Kaldı ki bugünkü Anayasa Mahkemesi’nin üyelerinin içinde bir kişi eski, geri kalan tamamı bu iktidar zamanında tayin edilmiş, atanmış insanlardan oluşuyor.

“AYM’NİN BU FELSEFESİ DEĞİŞEMEZ”

Akşener şöyle devam etti:

* AYM’nin verdiği kararları beğenmeyebilirsiniz. Ama AYM’nin kararlarını mutlaka uygularsınız. Öyle bir keşmekeş ki Enis Berberoğlu’nun özelinde tartışılmakla birlikte esasında bir hukuk ve adalet krizi yaşıyoruz.

* Anayasa Mahkemesi bireysel olarak sizlerin, hepimizin güç karşısında haksızlığa uğradığımız takdirde haklarımızı korumak üzere en üst mahkeme. Bu felsefesini değiştirmeye kalktığında olamaz.

* Geçmişte Anayasa Mahkemesi’nin vesayetçilerin yanında yer aldığını da biliyoruz. Ama zaman içerisinde her taraf bir ders aldı ve bir noktaya doğru gidildi. Partili Cumhurbaşkanlığı ile kurumların birer birer yıkıldığını görüyoruz.

* O kurumları eksiği varsa düzeltmek, hukuki manada tahkim etmek, bağımsızlığını kazandırmanın dışında atılacak her adımın doğru olmadığını düşünüyorum. AYM’nin hepimizi koruyan bu vasfının sürdürülmesi lazım.

“BERBEROĞLU MECLİSE DÖNMELİ, CASUSLUK SUÇLAMASI ABES”

“Berberoğlu meclise dönmeli mi?” sorusunu yanıtlayan Akşener, “Elbette dönmeli. Bu benim görüşüm” diyerek şu ifadeleri kullandı:

* Enis Berberoğlu, insan olarak tanıdığım biridir. Onun casuslukla yargılanması abes.

* Ben onun eşinin en zor zamanında gazeteci olarak Sayın Erdoğan ile ilgili neleri göze aldığını biliyorum objektiflik ve demokrasi adına.

* Onlar casusluk, darbe şeklinde bir insan tipi değil. Enis Berberoğlu’ndan ne istendiğini anlayabilmiş değilim. Buranın da öznesinin Enis Berberoğlu olmadığına inanıyorum.

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