Meral Akşener: Daha kaç kadınımızı kaybetmemiz gerekiyor?

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul Sözleşmesi’ni hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

* Pınar Gültekin’in sahipsiz kalan çığlığıyla bir kez daha yandık. Bir kadının daha hayallerini çaldılar. Bir kadının daha yüreğine evlat acısı düşürdüler.

* İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanması için daha kaç kadınımızı kaybetmemiz gerekiyor?

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NİN AMACI

2014 yılında yürürlüğe giren ancak uygulanmayan İstanbul Sözleşmesi’nin amacını birçok insan eleştiriyor.

Amacı sadece kadınları her türlü şiddetten korumak, kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddeti önlemek, kadına yönelik her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına katkıda bulunmak olan bu sözleşme ne yazık ki topluma yönelik bir tehdit olarak görülüyor. İptal edilmesine dair tartışmalar bile yapılıyor.

Her gün ise bir kadın cinayete kurban gidiyor. Son olarak da 27 yaşındaki Pınar Gültekin eski erkek arkadaşı tarafından vahşice öldürüldü.

Her katledilen kadının ardından da İstanbul Sözleşmesi yeniden gündeme geliyor…

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