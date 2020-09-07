Meral Akşener, SÖZCÜ’nün manşetini yorumladı: Ah ile abat olan dert ile berbat olur

FOX TV’de İsmail Küçükkaya’nın sunduğu Çalar Saat programına katılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, SÖZCÜ’nün gündem yaratan bugünkü “Bu da eş dost üniversitesi” manşetini yorumladı:
* Bunun adına nepotizm derler. Milyonlarca gencin umuduyla oynuyorlar. Türkiye’de gençlerin yüzde 70’si bu ülkeden umudunu kesmiş, yurt dışına gitmek istiyor, bu çocukları nasıl suçlayacağız. Sen rektörsün, akrabaların için imkanlarını dışarıda kullan. Akraba, eş dost kayıracaksanız, bunu kendi malınızla yapın! Devletin malıyla değil.
* Dün KPSS sınavı vardı. 90 alacak vatandaş mülakata girecek ama o mülakatı 65 puan alan kazanacak. İşe alımlarda liyakatsizlik diz boyu. KPSS'den düşük puan alan biri bir bakıyorsunuz kamuda çalışmaya başlıyor. Kaymakamın, valinin yanına ‘özel kalem’ diye adam alıyorlar. Bu kişiler 4-5 ay sonra devlette yüksek maaşlarla resmi göreve başlıyor. Bu kayırmacılıktır, nepotizmdir. Ah ile abat olan dert ile berbat olur.
“İDAM KONUSU EKONOMİ GÜNDEMİNİ SAPTIRMAK İÇİN”
MHP’nin bir kez daha ortaya attığı ve AKP’den de destek gören idam tartışmasına da değinen Meral Akşener, şunları söyledi:
* İdam cezasında ciddi değiller. Zaten 2001 yılında Sayın Bahçeli'nin de içinde bulduğu hükümet kaldırdı idam cezasını… Meclis'e getirsinler biz de partimizin ilgili kurullarında tartışır, karar veririz. Ancak asıl soru şu, iktidar AB'ye girmekten vaz mı geçti, önce millete bunu açıklasınlar.!
* Siz milleti aç koymuşsunuz; idamı konuşturarak, ‘cambaza bak’la gündemi değiştirip milleti oyalamaya çalışıyorsunuz. İdam konusunun ekonomi gündemini saptırmak olduğunu düşünüyorum. Gündem değiştirmenin ötesinde bir tutum değil. Gezdiğimiz esnafın derdini duymak istemiyorlar.