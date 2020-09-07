Meral Akşener, SÖZCÜ’nün manşetini yorumladı: Ah ile abat olan dert ile berbat olur

FOX TV’de İsmail Küçükkaya’nın sunduğu Çalar Saat programına katılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, SÖZCÜ’nün gündem yaratan bugünkü “Bu da eş dost üniversitesi” manşetini yorumladı:

* Bunun adına nepotizm derler. Milyonlarca gencin umuduyla oynuyorlar. Türkiye’de gençlerin yüzde 70’si bu ülkeden umudunu kesmiş, yurt dışına gitmek istiyor, bu çocukları nasıl suçlayacağız. Sen rektörsün, akrabaların için imkanlarını dışarıda kullan. Akraba, eş dost kayıracaksanız, bunu kendi malınızla yapın! Devletin malıyla değil.

* Dün KPSS sınavı vardı. 90 alacak vatandaş mülakata girecek ama o mülakatı 65 puan alan kazanacak. İşe alımlarda liyakatsizlik diz boyu. KPSS'den düşük puan alan biri bir bakıyorsunuz kamuda çalışmaya başlıyor. Kaymakamın, valinin yanına ‘özel kalem’ diye adam alıyorlar. Bu kişiler 4-5 ay sonra devlette yüksek maaşlarla resmi göreve başlıyor. Bu kayırmacılıktır, nepotizmdir. Ah ile abat olan dert ile berbat olur.

BEŞ YILDA DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK Meral Akşener, benzer bir yorumu Şubat 2015'te sosyal medyadan yapmıştı. FOX Ana Haber Bülteni'nden ayrılan Fatih Portakal'ın 'Gençlere umut olamayanlara bir çift sözünüz var mı' şeklindeki sorusuna Akşener, 'Ah ile abad olan derd ile berbat olur' yanıtını vermişti. Abat olmak rahata kavuşmak, gönenmek anlamına geliyor.

“İDAM KONUSU EKONOMİ GÜNDEMİNİ SAPTIRMAK İÇİN”

MHP’nin bir kez daha ortaya attığı ve AKP’den de destek gören idam tartışmasına da değinen Meral Akşener, şunları söyledi:

* İdam cezasında ciddi değiller. Zaten 2001 yılında Sayın Bahçeli'nin de içinde bulduğu hükümet kaldırdı idam cezasını… Meclis'e getirsinler biz de partimizin ilgili kurullarında tartışır, karar veririz. Ancak asıl soru şu, iktidar AB'ye girmekten vaz mı geçti, önce millete bunu açıklasınlar.!

* Siz milleti aç koymuşsunuz; idamı konuşturarak, ‘cambaza bak’la gündemi değiştirip milleti oyalamaya çalışıyorsunuz. İdam konusunun ekonomi gündemini saptırmak olduğunu düşünüyorum. Gündem değiştirmenin ötesinde bir tutum değil. Gezdiğimiz esnafın derdini duymak istemiyorlar.

İLGİLİ HABER Torpili olana engel yok

İLGİLİ HABER Horasan Belediyesi'nde akraba yapılanması