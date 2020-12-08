Mersin Tabip Odası: Şehir Hastanesi’nde kanser hastaları tedavi edilemiyor

Mersin Tabip Odası Başkanı Mehmet Antmen, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın son günlerde corona virüsü salgının en çok arttığı 5 il arasında gösterdiği kentte vefat rakamlarını paylaştı.

Mersin Tabip Odası'nda düzenlenen ve Eczacı Odası Başkanı Özgün Sağır ile SES Şube Başkanı Zeki Sinan Doğan'ın katıldığı basın toplantısında konuşan Başkan Mehmet Antmen, önemli tespitlerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 1 Aralık 2020 tarihinde açıklanan COVID-19 önlemlerinin de yeterli olmaktan uzak olduğunu ifade eden Antmen, “Günlük vaka sayıları hızla artarken şehirler arası trafiğin kapanmasını, toplumsal hareketliliğin kısıtlanmasını, AVM ve ibadethanelerin kapanmasını içermeyen önlemlerin pandemi ile mücadelede yeterli olmadığına inanıyoruz” dedi.

“İLİMİZE ÖZEL ÖNLEM ALINMALI”

Önerilerinin ve verilerin de şeffaf olarak paylaşılması taleplerini valilik ve Sağlık Müdürlüğü ile merkezi iktidara ulaştıramadıklarını anlatan Antmen, şu ifadeleri kullandı:

* Vaka ve ölüm sayılarının kat be kat arttığı bu günlerde yine uyarıyoruz.

* Bireysel önlemlerin yeterli olmadığı, toplumsal ve kamusal önlemlerin bir an önce arttırılmasının gerektiği bu dönemde, İl Pandemi Kurulu bir an önce toplanmalı ve İl Hıfzıssıhha Kurulu da ilimize özel önlemler almalıdır.

* Pandemi ülkenin sağlık hizmetlerini kilitlemiştir. Bu sonuçta pandemiye yönelik toplumsal, kamusal önlemlerin yeterince alınmaması ne denli önemli bir rol oynamışsa, salgının sahada önlenebileceğine yönelik temel halk sağlığı kuralının işletilmemiş olması da çok önemlidir.

* Yapılan bu yanlışlık, sadece COVID-19 hastalarının tedavisinde değil, COVID-19 dışı hastalıkların tedavilerinde de ciddi sıkıntılara yol açmıştır.

ÖLÜMLER YÜZDE 31,7 ARTTI

2018'in eylül, ekim, kasım aylarında toplam bin 800 ölümün meydana geldiğini belirten Antmen, 2019 yılında bir önceki yılın aynı dönemine göre bu rakamın yüzde 6'lık bir artışla bin 908, 2020 yılında ise 2019 yılına göre yüzde 31,7'lik bir artışla 2 bin 514'e ulaştığını işaret etti.

Antmen, Mersin’de 1 Ocak 2020 ile 30 Kasım 2020 tarihleri arasında 11 ayda bulaşıcı hastalıktan 499 ölüm yaşandığını paylaştı.

“VERİLER DÜZENLİ BİR ŞEKİLDE AÇIKLANMALI”

2020 yılında ölümlerde meydana gelen yüzde 31,7'lik çok yüksek artışın salgının iyi yönetilemediğini gösterdiğini anlatan Antmen, şöyle devam etti:

* Sağlık Bakanlığı, ölüm verilerinde saydamlık göstermediği ve bu verilere dair adımlar atmadığı için süreci başarı ile yönetemez.

* İl Sağlık Müdürlüğü'nü başarılı bir salgın yönetimi için ve halkımızın daha fazla ölmemesi için ölüm verilerini haftalık olarak düzenli açıklamaya davet ediyoruz.

* Fazladan ölümlerdeki riskli kümeler, yaş, cinsiyet, eşlik eden hastalık yönünden açıklanırken, mutlaka hane halkı büyüklüğü, oturulan mahalle, sosyal sınıf bağlantısı saptanarak kamuoyu ile paylaşmalıdır.

“TAM BİR KAPANMA SAĞLANMALI”

Toplum hareketliğinin kısıtlanmasının yaygınlaştırılarak sürdürülmesi gerektiğini ifade eden Antmen şu önerilerde bulundu:

* Filyasyon ve aktif sürveyans yanı sıra, endikasyonu olan herkese test uygulanabilmesi sağlanmalı, bunun için hastane ve sağlık müdürlüklerine ek olarak belediyelerin de test birimleri kurmalarının önü açılmalı, hastane tedavisi gerekmeyen hastaların izolasyonuna ağırlık verilmeli, evlerde değil eski hastaneler, yurt ya da diğer toplu merkezlerde takip edilmeleri sağlanmalıdır.

* Tam bir kapanma ile toplum hareketliliğini kısıtlanmaz ise daha fazla insan hastalanacak, daha fazla insan ölecektir.

“ŞEHİR HASTANESİ’NDE KANSER HASTALARI TEDAVİ EDİLEMİYOR”

Sağlık çalışanlarında çok fazla bulaş olduğuna dikkat çeken Antmen bu konuda şunları söyledi:

* Şehir Hastanesi’nde iki tane onkolog var mesela ikisi de hasta bu nedenle Şehir Hastanesi’nde kanser hastaları tedavi edilemiyor. Mersin Üniversitesi Hastanesi’ne gönderiliyor.

* Yine enfeksiyon hastalıkları uzmanlarından, dahiliyecilerden çok ciddi sayıda enfekte olan arkadaşlarımız var. Bu nedenle doğal olarak diğer hastaların sağlığını gözetmek açısından çalışmıyorlar.

* Hastanelerin doluluk oranı aslında yüzde yüz, Sağlık Bakanlığı yüzde 73, yüzde 74 civarında söylüyor Mersin için çünkü COVID dışına ayrılmış yoğun bakımlarda biraz boşluk var.

* Çocuk yataklarında biraz boşluk var. Bir de özel hastanelerde ne kadar yer ayırsalar da COVID-19'u sınırlı sayıda alıyorlar.

* Onlar da COVID-19 dışı yatakları ayırdıklarında bunlarla birlikte yüzde 73-74 oluyor. Ama şu anda COVID-19 nedeniyle yoğun bakım ihtiyacı olan hastalara yoğun bakımda yer bulmak çok zor.

* Ya başka bir hasta yoğun bakımdan servise alınacak ya vefat edecek. Ancak öyle yoğun bakımlarda boş yer bulabiliriz. Onun dışında boş yer bulmak olanaksız.

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