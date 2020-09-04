Mersin Üniversitesi Hastanesi’nde corona testi skandalı!

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, yaşananlara sert tepki gösterdi. Antmen, coronaya yakalanan hastaların iyileşip iyilesmediklerini anlamaları için test yaptırmaları gerektiğini belirterek şunları söyledi:

* Hastalara ne zaman test yapacaklar? Şüpheli kişileri test yapmadan gönderiyorlar. Onlar da kendi durumlarını bilmeden başkaları ile temas ediyor.

* Bu hastane yönetimi corona virüsüyle mücadele değil müzakere ediyor!

* Hastalık şüphesi olanlara ne zaman test yapacaklar ölünce mi?

* İktidar mensupları her gün test yaptırabiliyor ama vatandaş hastalansa bile bir kere dahi test yaptıramıyor.

* Vatandaş hastalığının geçip geçmediğini ancak şansa hayatta kalırsa öğrenecek.

“ANKARA VİRÜSÜN BAŞKENTİ OLDU”

Bakanlığın yayınlandığı vaka sayılarının gerçeği yansıtmadığını savunan Antmen, sözlerini şöyle tamamladı:

* Tam bir palavra dönemi. İktidarı yalancılık virüsü ele geçirmiş. Üç, beş otel para kazanacak diye vatandaş ölüme itildi.

* Başkent Ankara virüsün de başkenti oldu. Geçen günlerde Mersin’de gerçek vaka sayıları açıklananın 10 katıydı. Şimdi 15 katına çıktı.

* İktidar Türkiye’yi Çin, Ankara’yı da WuhAnkara yapmaya kararlı.

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