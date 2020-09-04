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Mersin Üniversitesi Hastanesi’nde corona testi skandalı!

Mersin Üniversitesi Hastanesi'nde corona virüsü testi pozitif çıkan ve evde karantinada kaldıktan sonra iyileşip iyileşmediğini öğrenmek isteyen vatandaşlar, test için hastaneye geldiklerinde skandalla karşılaştı. Hastane yetkilileri "Ağır semptom göstermiyorsanız test yapamayız" dedi ve corona şüphesi olan vatandaşlar geri gönderildi.

Deniz AYHAN
12:47 -
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Mersin Üniversitesi Hastanesi’nde corona testi skandalı!

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, yaşananlara sert tepki gösterdi. Antmen, coronaya yakalanan hastaların iyileşip iyilesmediklerini anlamaları için test yaptırmaları gerektiğini belirterek şunları söyledi:

* Hastalara ne zaman test yapacaklar? Şüpheli kişileri test yapmadan gönderiyorlar. Onlar da kendi durumlarını bilmeden başkaları ile temas ediyor.

* Bu hastane yönetimi corona virüsüyle mücadele değil müzakere ediyor!

* Hastalık şüphesi olanlara ne zaman test yapacaklar ölünce mi?

* İktidar mensupları her gün test yaptırabiliyor ama vatandaş hastalansa bile bir kere dahi test yaptıramıyor.

* Vatandaş hastalığının geçip geçmediğini ancak şansa hayatta kalırsa öğrenecek.

“ANKARA VİRÜSÜN BAŞKENTİ OLDU”

Bakanlığın yayınlandığı vaka sayılarının gerçeği yansıtmadığını savunan Antmen, sözlerini şöyle tamamladı:

* Tam bir palavra dönemi. İktidarı yalancılık virüsü ele geçirmiş. Üç, beş otel para kazanacak diye vatandaş ölüme itildi.

* Başkent Ankara virüsün de başkenti oldu. Geçen günlerde Mersin’de gerçek vaka sayıları açıklananın 10 katıydı. Şimdi 15 katına çıktı.

* İktidar Türkiye’yi Çin, Ankara’yı da WuhAnkara yapmaya kararlı.

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Son güncelleme: 12:49 04.09.2020
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