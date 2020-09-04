Mersin Üniversitesi Hastanesi’nde corona testi skandalı!

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, yaşananlara sert tepki gösterdi. Antmen, coronaya yakalanan hastaların iyileşip iyilesmediklerini anlamaları için test yaptırmaları gerektiğini belirterek şunları söyledi:
* Hastalara ne zaman test yapacaklar? Şüpheli kişileri test yapmadan gönderiyorlar. Onlar da kendi durumlarını bilmeden başkaları ile temas ediyor.
* Bu hastane yönetimi corona virüsüyle mücadele değil müzakere ediyor!
* Hastalık şüphesi olanlara ne zaman test yapacaklar ölünce mi?
* İktidar mensupları her gün test yaptırabiliyor ama vatandaş hastalansa bile bir kere dahi test yaptıramıyor.
* Vatandaş hastalığının geçip geçmediğini ancak şansa hayatta kalırsa öğrenecek.
“ANKARA VİRÜSÜN BAŞKENTİ OLDU”
Bakanlığın yayınlandığı vaka sayılarının gerçeği yansıtmadığını savunan Antmen, sözlerini şöyle tamamladı:
* Tam bir palavra dönemi. İktidarı yalancılık virüsü ele geçirmiş. Üç, beş otel para kazanacak diye vatandaş ölüme itildi.
* Başkent Ankara virüsün de başkenti oldu. Geçen günlerde Mersin’de gerçek vaka sayıları açıklananın 10 katıydı. Şimdi 15 katına çıktı.
* İktidar Türkiye’yi Çin, Ankara’yı da WuhAnkara yapmaya kararlı.