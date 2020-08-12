Mersin’de ağaç katliamı: Asırlık 9 ağaç kesildi!

Mersin'de yapımı devam eden Millet Bahçesi Projesi kapsamında eski Tevfik Sırrı Gür Stadı yanındaki Müftü Deresi kenarında bulunan asırlık 9 okaliptüs ağacı kesildi. Ağaçların kesilmesine CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

9 ASIRLIK AĞAÇ KESİLDİ

Yapımı devam eden Millet Bahçesi ve yanından geçen Müftü Deresi, kenarında bulunan 9 asırlık ağaç Devlet Su İşleri Müdürlüğü'nün talimatı ile Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince tarafından kesildi.

Ağaç katliamına kentte sosyal medya hesaplarından tepki yağarken en sert tepkiyi de bölgeye giderek çektirdiği görüntüyü paylaşan CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel'den geldi.

“KINIYORUM”

Asırlık ağaçların kesilmesini sosyal medya hesabı Twitter'dan duyuran Gökçel, “Millet bahçesine kimse karşı değil. Ancak, asırlık ağaçların gereksiz yere kesilmesini kabul etmek mümkün değil. Bunun Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılmasını kabul etmiyoruz. Mersin olarak bütün güzellikleri hak ediyoruz ancak başta bu zihniyeti şiddetle kınıyorum. Bu ağaçların bulunduğu yer asla yapılacak hizmeti engelleyecek durumda değil. Burada Enferk (Müftü) Deresinin üzerindeki köprüyü görüyoruz. Bu ağaçları kesen Orman Bölge müdürlüğünü kınıyorum.” İfadelerine yer verdi.