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Merzifon Belediyesi’nden Zübeyde Hanım’a vefa örneği!

Atatürk’ün doğduğu evi aynı ölçülerde yaptıran Merzifon Belediyesi, bu evi “Kadın Kültür Evi” olarak açtı.

Sozcu.com.tr
19:01 -
Haberler Gündem
Merzifon Belediyesi’nden Zübeyde Hanım’a vefa örneği!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından projeleri örnek gösterilen Amasya'nın Merzifon ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Alp Kargı, yeni bir ilke daha imza attı.

Kargı, Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evi bire bir ölçüleriyle yaptırıp, “Zübeyde Hanım Kültür Evi” olarak açtı.

Yaptırılan Zübeyde Hanım Kültür Evi’nin çalışan, üreten kadınların birlik ve beraberlik içinde el emeklerini, göz nurlarını sergileyip, satabileceklerini belirten Başkan Alp Kargı, şunları söyledi:

* Üreten kadınlarımız, aynı zamanda satış yapıp ekonomik katkı sağlayabilecekler.

* Zübeyde Hanım Kültür Evimizin açılışını emekçi kadınlarımızla birlikte gerçekleştirdik.

* Kadın kültür evimizin ileriki zamanlarda keyifli, verimli paylaşımlara ve çok başarılı işlere ev sahipliği yapacağına yürekten inanıyor.

* Güçlerine, yeteneklerine büyük saygı duyduğumuz kadınlarımızın daima destekçisi olmaya devam edeceğimizi de bir kez daha belirtmek istiyorum.

AMASYA Atatürk CHP Kadın Kemal Kılıçdaroğlu
Son güncelleme: 19:02 14.01.2020
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