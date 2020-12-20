Meslek odalarından Erdoğan’a çağrı

Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD), üreten şehirlerin kanaat önderleriyle gazetecileri bir araya getiren ‘Türkiye Ekonomiyi Konuşuyor' etkinliğini başlattı.

Programın ilk konukları; Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Kızıltan ve Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt oldu.

“ÖNCELİK, GÜVEN ORTAMIYLA SAĞLANACAK YATIRIM ARTIŞINA VERİLMELİ”

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Türkiye ekonomisinde sağlıklı büyümenin yatırım ve üretimle sağlanabileceğini belirterek, “Yabancı yatırım çekme konusunda 2003 ila 2009 yılları arasında başarılı olmuş bir Türkiye var. Bu süreci yeniden yaşayabiliriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın reform çağrısının hızla karşılık bulmasını bekliyoruz. Elbette Türkiye en ucuz borçlanma yöntemiyle borçlanabilir. Ancak, önceliğin reformlar ve güven ortamıyla sağlanacak yatırım artışına verilmeli” açıklamasında bulundu.

“KENDİ KAYNAKLARIMIZA GÜVENİYORUZ”

Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi de Uluslararası Para Fonu (IMF) ve benzeri kurumlarla borçlanarak ekonomiyi düze çıkarma çabasının uzun vadede daha büyük sıkıntılar doğuracağına inandığını belirtti.

Ünverdi, “Biz Gaziantep olarak kendi gücümüze kendi kaynaklarımıza güveniyoruz. Kendi gençlerimize güveniyoruz. İHA ve SİHA üretiminde sağladığımız başarı her alanda örnek olabilir. Bu ülkenin gençlerine ve kaynaklarımıza güvenelim” diye konuştu.

“İYİ BİR PLANLAMAYLA SIKINTILARIMIZI GİDEREBİLİRİZ”

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Kızıltan, Türkiye'nin her türlü zorluğun üstesinden kolaylıkla gelebilecek güce sahip olduğunu ifade ederek, “Varlıklarımızı elden çıkarmadan iyi bir planlamayla, reformları da hızla yaparak sıkıntılarımızı giderebiliriz” dedi.

“REFORMLAR YATIRIM SAYISINI ARTTIRACAK”

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt da gerçekleştirilecek reformların hem yerli hem yabancı yatırım sayısını arttıracağını kaydetti.