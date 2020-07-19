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Meteoroloji’den İstanbul için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, mevsim normallerinin üstündeki sıcaklık artışı devam ederken, Pazartesi günü Trakya ve Batı Karadeniz'de sağanak yağışların etkili olacağını duyurdu. Trakya ve Batı Karadeniz ile İstanbul'un kuzey ilçeleri, Sakarya ve Kocaeli çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak bekleniyor.

Mert ÖZ
22:57 -
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Meteoroloji’den İstanbul için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Pazartesi günü Trakya ve Batı Karadeniz’de sağanak yağışların etkili olacağını duyurdu.

İSTANBUL’UN KUZEY İLÇELERİNİ ETKİLEYECEK

MGM’nin son değerlendirmesine göre Pazartesi günü Trakya ve Batı Karadeniz (Sinop hariç) ile İstanbul’un kuzey ilçeleri, Sakarya ve Kocaeli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak bekleniyor.

BATI KARADENİZ İÇ KESİMLERİNDE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK

Batı Karadeniz’in iç kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SICAK HAVA DALGASI DEVAM EDİYOR

Hava sıcaklığının sadece Batı Karadeniz’de 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor. Ülke genelindeki mevsim normallerinin üstündeki sıcaklık artışı hafta ortasına kadar devam edecek.

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