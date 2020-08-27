Metris Kışlası’nın imar planları revize edildi

İstanbul Esenler'de 954 bin metrekarelik alanı kapsayan Metris Kışlası arazisi için hazırlanan kentsel dönüşüm planları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından revize edilerek askıya çıkarıldı.

Milli Savunma Bakanlığı ile Esenler Belediyesi arasında 2015 yılında yapılan protokoller doğrultusunda söz konusu alanın kentsel dönüşüm çalışmalarına hizmet etmek üzere kullanılması kararlaştırılmıştı.

Askeri birliklerin transferi gerçekleştikten sonra öncelikli olarak Esenler genelinde bulunan imar sorunlu, yenilenemeyen, riskli ve taşınması gereken yapılarda ikamet eden hak sahipleri rezerv alana transfer edilecekti.

Kentsel dönüşüm için 2019'da revize edilen planlar 21 Ağustos 2020 tarihinde tekrar değiştirildi.

YAPILAŞMA AZALTILDI

Revize edilen plan ile alanda yaşayacak yeni nüfus 16 bin 27 kişi olarak hesaplandı. Daha önce 261 bin 974 metrekare olan konut alanları azaltılarak 185 bin 665 metrekareye düşürüldü. Karma kullanım alanlarında ise toplamda yaklaşık 17 bin 867 metrekarelik azalma oldu.

Planlama alanında konut, ticaret ve turizm alanında yapılması öngörülen toplam 554 bin 547 metrekarelik inşaat alanı plan revizyonu ile 540 bin 847 metrekareye indirildi.

Böylelikle planlama alanında bulunan yapılaşma miktarının 13 bin 700 metrekare azaltılması önerildi. Bina yükseklikleri de 6 ve 7 kat olarak belirlendi.

TUNA MAHALLESİ PLANLARI DA DEĞİŞTİ

Esenler'in 2012 yılında riskli alan ilan edilen 25 bin metrekarelik Tuna Mahallesi'nin imar planları da bakanlık tarafından değiştirildi.

Plan değişikliği açıklama raporunda mevcut yapıların ömrünü tamamladığı ve yürürlükteki planların sağlıklı dönüşüme imkan tanımadığı belirtildi.

Bu nedenle hazırlanan yeni planda mahalle; konut, yeşil alan, ilköğretim alanı ve imar yolu olarak planlandı. Serbest olan yükseklik 7 kata, 3 olan emsal 1.50'ye düşürüldü. Nüfus da 710 kişi olarak hesaplandı.