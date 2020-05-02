Mezarlıklar Müdürlüğü mart-nisan rakamlarını açıkladı: İstanbul’da iki ayda 3600 fazla ölüm var

Kayıtlarda, 2019 ve 2020 yılının mart-nisan aylarındaki ölüm rakamları karşılaştırıldığında son iki ayda bir önceki yıla göre ölüm oranlarında yükselme göze çarpıyor.

Ancak kayıtlar, İstanbul'da gerçekleşen tüm ölümleri kapsıyor. Corona virüsüne (Covid 19) bağlı olarak hayatını kaybedenlere ilişkin ayrı bir veri bulunmuyor. Çünkü hastanelerden gelen ölüm raporlarında “Covid-19” bilgisi yer almıyor.

Başkanlığın verilerine göre; geçtiğimiz yıl mart ve nisan ayında İstanbul'da toplam 12 bin 745 kişi, 2020'nin mart ve nisan ayında ise toplam 16 bin 345 kişi öldü. Yani bu yıl aynı dönemde 3 bin 600 daha fazla ölüm gerçekleşti.

KARA GÜN 20 NİSAN

2019 mart ayında İstanbul'da 6 bin 630 kişi hayatını kaybetti. 2020 yılının mart ayına gelindiğinde bu rakam 7 bin 281 oldu. Aradaki fark sadece 651 olarak kayıtlara geçti.

2019 nisan ayında 6 bin 115 kişi hayatını kaybederken bu yıl kişi sayısı 9 bin 64'e çıktı. Yani 2020'de hayatını kaybedenlerin sayısında 2 bin 949 kişi arttı.

Günlük ölüm sayılarına bakıldığında nisan ayında en çok ölümün gerçekleştiği 20 Nisan günü 399 kişi hayatını kaybetti. Bir önceki yıl aynı gün hayatını kaybeden kişi sayısı 203 olarak gerçekleşmişti.