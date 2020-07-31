MHP’den ihraç edilen Enginyurt ‘düşman kesildik’ dedi, helallik istedi!

MHP’den ihraç edilen Cemal Enginyurt, Kurban Bayramı için bir mesaj yayımladı. Enginyurt, mesajında şu ifadelere yer verdi:

* Çok insan gönlü kırdık. Bilerek, bilmeyerek çok insan üzdük. Sosyal medya da bile çok insan engelledik. Kader birliği yaptıklarımıza kinlendik.

* Yol arkadaşlarımızla düşman kesildik. Üç kuruşluk dünya da, çok sertleştik. Bayram vesilesiyle haklarınızı helal edin, ben helal ettim.

“MHP’DEN İHRAÇ EDİLDİK TRANSFER OLMADIK”

Tüm Orduluları kendisiyle bayramlaşmaya da davet eden Enginyurt, “Bayramlaşma merasimine bekliyorum. Ülkücü ve Türk milliyetçisi kimliğimiz ölene kadardır. Boş boş konuşmaya gerek yok. MHP’den ihraç olduk, transfer olmadık” dedi.

Enginyurt daha sonra Altınordu’nun Erenli, Gökömer ve Topluca mahallelerinde bayram ziyaretlerini gerçekleştirdi.

‘SIRA SİZE DE GELİR’ DEMİŞTİ

Enginyurt, ihraç edilişinin ardından bir sosyal medya paylaşımında, “MHP’den ihraç ettiniz! Ülkücülüğümü almadınız, alamazsınız. İhraç edenler! Bir gün sıra size de gelir. Konuşmamı kesemezsiniz, kesemeyeceksiniz” demişti.

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