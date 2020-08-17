MHP’li belediye Başkanından CHP’ye övgü dolu sözler: Benim sülalemin de yüzde 90’ını CHP’li

Konya'nın Ereğli ilçesinin MHP'li Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu CHP Ereğli İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Burada CHP Ereğli İlçe Başkanı Veysel Gönüal ile basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Oprukçu CHP'den övgü dolu sözlerle bahsetti.

“SÜLALEMİN YÜZDE 90'I CHPLİ”

Oprukçu CHP'ye ilişkin düşüncelerini şu şekilde aktardı;

*Öteden beri CHP'ye saygı doluyum ki, benim sülalemin de yüzde doksanı CHP'lidir.

*Ama gelinen noktada neticede Atatürk'ün yani kurucu iradenin sahibi olan Atatürk'ün kurduğu daha doğrusu temsilcisi hüviyetinde iki tane siyasi partinin var olduğuna inanırım ben birisi CHP'dir, birisi de MHP'dir.

“BENİM İÇİN ÇOK KIYMETLİDİR”

Devlet Bahçeli Bey'i yakinen tanıyan birisi olarak onun ne kadar Cumhuriyet'in kurucu iradesine sadık olduğunu bilirim” diyen Oprukçu konuşmasını şöyle sürdürdü;

*“Efendim öyle algılanmayabilir, farklı değerlendirilebilir, siyasi mülahazalarla tenkit edilebilir duruşu ama Milliyetçi Hareket Partisi'nin Lideri Sayın Devlet Bahçeli için Hüseyin Oprukçu'dan daha önemli olan Türk Devleti'nin ve Türk Milleti'nin Anadolu'daki bekasıdır.

*Zaten önceki seçimlerde de beka üzerine şey yapıldı. Atatürk'ün mirası olan CHP'nin de Atatürk'ün çizgisinde devam ettiğine inanıyorum, öyle değerlendiriyorum ve bu manada benim için çok kıymetlidir.

BAHÇELİ CHP’YE SERT SÖZLERLE YÜKLENMİŞTİ

Oprukçu konuşmasında ayrıca CHP ilçe Başkanı Veysel Gönülal ve CHP Ereğli İlçe Teşkilatını kendisine verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

Öte yandan MHP lideri Devlet Bahçeli ise geçtiğimiz günlerde CHP'ye şu sözlerle yüklenmişti;

*Bugünkü CHP, Atatürk’ün CHP’siyle yollarını ayırmış, Kandil muhipliğine, Pensilvanya muhbirliğine soyunmuştur.

*CHP, emperyalizmin gece bekçisi, Türkiye düşmanlarının kule nöbetçisidir. Karşımızdaki CHP siyaseti, tarihsel çizgisinden vahim bir sapma haline delalettir. Bu CHP’nin aklı kiralık, siyaseti rehinli, istikameti aşırı risklidir.

BAĞIMSIZ BELEDİYE BAŞKANI OLARAK SEÇİLDİ

31 Mart yerel seçimlerinde bağımsız aday olarak Ereğli Belediye Başkanı seçilen Hüseyin Oprukçu, daha sonra Devlet Bahçeli'nin davetiyle MHP'ye katılmıştı.