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MHP’li belediye başkanından kızının katıldığı sınavda diğer adaylar tehdit

Burdur Çeltikçi ilçe Belediye Başkanı MHP’li Recep Aydın'ın, kızını belediye itfaiye eri olarak işe aldığı ortaya çıktı. İddiaya göre, itfaiye eri alımı için gerçekleştirilen mülakat yerine giren Aydın, gelen 3 adayı, “Benim kızımın girdiğini biliyorsunuz. Niye geldiniz. Benim belediyem, ağzınıza tükürürüm” diyerek tehdit etti. Konuyu yargıya taşıyan Emre Sayın’ın açtığı davada başkanın kızının ataması durduruldu.

İsmail AKIN
Güncellenme: 16:25, 21/12/2020
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MHP’li belediye başkanından kızının katıldığı sınavda diğer adaylar tehdit

Çeltikçi'nin MHP'li Belediye Başkanı Recep Aydın, kızının da aday olduğu 1 adet itfaiye eri kadrosuna memur alımı için yapılan mülakata girerek diğer 3 adayı tehdit ettiği iddia edildi.  Adaylar olayı yargıya taşıdı, CİMER'e şikayet etti.

“BELEDİYE BAŞKANI HAKKIMIZ YİYEREK KIZINI KAZANDIRDI”

Burdur Çeltikçi ilçe Belediyesi lise ve dengi okul mezunu niteliğini taşıyan 1 adet itfaiye eri alımı için sınav düzenledi. Sınava MHP'li Çeltikçi Belediye Başkanı Recep Aydın'ın kızı ve 3 aday katıldı. İddiaya göre MHP'li Başkan Aydın, mülakat yapılan salona giren adaylarını tehdit etti. Olaya tepki gösteren adaylar CİMER’e şikayette bulunarak konuyu yargıya taşıdı.

Yapılan sınava uzun süre çalıştığını ve hakkının yenildiğini belirten Emre Sayın, şunları söyledi, “Eylül ayında belediyenin itfaiye eri alımı için sınav yapıldı. Bende aday olarak mülakata girdim Birinci sırada belediye başkanının kızı vardı. Sınavın olduğu zaman Belediye Başkanı Recep Aydın sınav yerine girerek, ‘Benim kızımın girdiğini biliyorsunuz. Niye geldiniz? Benim belediyem, ağzınıza tükürürüm' dedi.

Daha sonra da komisyon başkanının odasına girdi. Belediye başkanı hakkımız yiyerek kızını kazandırdı. Ben de sınavın iptali ve  atamayı durdurma kararı almak için dava açtım. Mahkemeden ilk karar çıktı. Başkanın kızın atamasını durdurdular dava hala devam ediyor. Diğer arkadaşlar ise CİMER'e şikayette bulundu” dedi.

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Yayınlanma Tarihi:16:20,