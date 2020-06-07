MHP’li Enginyurt’tan büst tepkisi: Cumhur İttifakı zarar görmesin diye sustum!

AKP’li Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin, “Türk Tarihinin Önemli Şahsiyetlerini Anma Projesi” kapsamında yerleştirdiği büst, Ertuğrul Gazi’den çok ‘Diriliş Ertuğrul’ dizinde rol alan Engin Altan Düzyatan’a benzetilmişti.

Gelen tepkilerin ardından büst kaldırıldı. MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ise, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'e tepki gösterdi.

“ERTUĞRUL GAZİ DİYE DÜZYATAN'IN BÜSTÜNÜ DİKTİLER”

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, oyuncu Düzyatan'a benzeyen büst için Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'e tepki gösteren Enginyurt, şu ifadeleri kullandı:

* Ordu'da Türk büyükleri anma projesi kapsamında Kayı boyunun lideri Ertuğrul Gazi diye ‘Diriliş Ertuğrul' dizisinde oynayan Engin Altan Düzyatan'ın büstünü diktiler. Hemen arkasından da yanlışlık oldu diye kaldırmışlar. Cumhur İttifakı zarar görmesin diye sustum. Hilmi bey! Sen konuş.

“MHP, ORDU’DA YAPILAN YANLIŞLARI GÜNDEME TAŞIYACAKTIR” DEMİŞTİ

Enginyurt, daha önce de AKP’li Belediye Başkanı Hilmi Güler’i eleştirmişti. Mayıs ayında yerel bir televizyon kanalında konuşan Enginyurt, Güler'i sadece fotoğraflarda gördüklerini belirterek şöyle konuşmuştu:

* Bu saatten sonra görmek de istemiyoruz. Bu saatten sonra MHP, Ordu Büyükşehir belediyesinde yapılan ve Ordu’nun 18 ilçesinde yapılan yanlışları gündeme taşıyacaktır. Artık rahatlık dönemi bitti. Bir yıl sesimizi çıkarmadık. Bir yıl bekledik.

“YENİ NESİLDE BİR AK PARTİ DÜŞMANLIĞI VAR”



Enginyurt, geçtiğimiz günlerde ise Armağan Çağlayan’ın Youtube kanalında Cumhur İttifakı ile ilgili itiraflarda bulunmuştu. Cumhur İttifakı içerisindeki AKP’nin yeni nesil tarafından kabul görmediğini ve buna önlem alınması gerektiğini ifade etmişti. Enginyurt, programda şu ifadeleri kullanmıştı:

* Bunu Cumhur İttifakı eksenin söylemeyeceğim ama arkadaşlarımız da alınmasın ben onları çok seviyorum. Yeni nesilde bir AK Parti düşmanlığı var, bunu görürler inşallah. Dikkate alırlar umarım.

* 18-25 yaş arası gençlikte müthiş bir AK Parti düşmanlığı var bunu çözümlemeleri gerekiyor. AK Parti düşmanlığı, AK Partili bir siyasetçinin evladı için AK Partili olduğunu söylerken bazen çekince yaratıyor. Bizim çocuklarımızın öyle bir sıkıntısı yok, bunu gönül rahatlığıyla söylüyorum. Başları dik geziyor.