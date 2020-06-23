MHP’li Sözlü: Dış dünyaya karşı birlik görüntüsü vermeliyiz

Sözcü Gazetesi Temsilcisi Mehmet Serbes'i ziyaret eden MHP Genel Başkanlık Başdanışmanı Hüseyin Sözlü, şunları söyledi:

* Türkiye'nin yaşadığı sıkıntılarla yerel siyasetten çok dış siyasette kenetlenmeliyiz. Libya'da NATO üyesi olarak varız. Ancak Fransa gibi ülkeler NATO üyesi olmamasına rağmen Rusya'nın önünü açıyor.

* NATO'nun vazifesini tek başına Türkiye üstlenmiş, Türkiye'yi açıktan desteklemeyip üvey evlat muamelesi yapıyorlar.

Türkiye'yi Dünya'da yalnızlığa sevk etmek istiyorlar. Suriye'de 3.5 milyon mültecinin kahrını çekiyoruz. Ama muhalefet Libya ve Suriye için 'Ne işimiz var onlarla' diyor.

MİÇOTAKİS VE ÇİPRAS ÖRNEĞİ

* Biz iç siyasette değilse bile hiç olmazsa dışarıya karşı tek vücut olmalıyız. Bakın Yunanistan'da nasıl ki Çipras ve Miçotakis Ege'deki kıyı anlaşmalarımız konusunda aynı dili kullanıyorlarsa, ortak tavır koyuyorlarsa biz de iktidarı muhalefetiyle ortak dil kullanmalıyız.

* Ülke menfaatleri söz konusu olduğunda biz neden Yunanlıların yaptığı dayanışmayı göstermiyoruz. Suriye ve Irak'ta PKK'ya kararı verilen mücadelede CHP'nin Genel Başkanı neden çıkıp göğsünü gere gere ‘Helal olsun askerimiz, ordumuz PKK'lılara gereken dersi verdi’ diyemiyor.

KILIÇDAROĞLU, “EY SİSİ KİMİ TEHDİT EDİYORSUN” DİYEBİLMELİ

Sisi diye bir darbeci çıkıyor Türkiye'ye meydan okuyor, Kılıçdaroğlu çıkıp, “Ey Sisi sen kimi tehdit ediyorsun” diyebilmeli.

* İsrail gazetecileri bunun Libya’ya bir bakış açısından ziyade Türkiye'ye karşı bir meydan okuma olduğunu yazıyor. Bu meydan okumaya cevap verme sadece iktidar temsilcilerine ait olmamalı.

* Bu sadece cumhurbaşkanının, Türkiye'nin bu milli menfaatleri konusunda hükümetin orasında olduğumuzu göstermek sadece MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye mi düşer?