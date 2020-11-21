MHP’ye bir tepki de Türkeş’in eski danışmanından geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu tehdit eden organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’ya MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli destek çıkmış, ancak Alpaslan Türkeş’in eşi Seval Türkeş, Kılıçdaroğlu’nu arayarak MHP’nin geldiği pozisyon nedeniyle rahatsız olduğunu söylediğini aktarmıştı.

MHP’nin tavrına yönelik bir tepki de Ülkü Ocakları Eski Genel Başkanı, Alparslan Türkeş’in Danışmanı ve CHP Üyesi Alaattin Aldemir'den geldi.

“İLLEGAL YAPILANMALAR İLE POZ VERMESİ DERİNDEN YARALADI”

Alpaslan Türkeş’in yanında Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı ve Türk Dünyası Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapan, MHP’nin Türkiye genelinde örgütlenmesine katkılar sağlayan, 2018’den itibaren CHP üyeliği yapan Alaattin Aldemir, “Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, ebedi liderimiz, büyük Türk milliyetçisi ve devrimcisi Mustafa Kemal Atatürk’ün siyasi makamında oturan ve o’nu temsil eden Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef alan artarak devam eden çirkin saldırılar üzerine görüşlerimizi açıklamamız zaruret halini almıştır” diye başladığı açıklamasında, “Hareketin (MHP) illegal yapılanmalar ile yakın temaslar içerisinde poz vermesi her vicdan sahibi vatanseveri üzdüğü gibi bizi de derinden yaralamıştır” ifadelerine yer verdi.

“KISA VADELİ VE UCUZ BİR POLİTİKA”

Ülkü Ocakları Genel Başkanı olduğu 1992-1996 yılları arasında en çok tekrarlanan telkinlerden birinin ‘Ülkücüden mafya, mafyadan ülkücü olmaz’ olduğunu ifade eden Aldemir, şunları söyledi;

“Geldiğimiz noktada görülmektedir ki bu düstur, ilkesel bir tavır olmaktan çıkmış ve kısa vadeli ucuz politika üretmek için adeta bir araç olarak kullanılmak istenmektedir. Bir siyasi parti genel başkanının tehdit edilmesi ve bu duruma seyirci kalınmaması, yalnızca tehdit edenin ve edilenin bir sorunu değil, demokratik laik sosyal hukuk devleti olduğu söylenen ülkemizde, bir vatandaş olarak yaşayan herkesin ortak meselesi olmalıdır.”

“DAVA ARKADAŞIM ATATÜRK’TÜR, İNÖNÜ’DÜR, TÜRKEŞ’TİR…”

Aldemir, “Ülkücü hareket saflarında en değerli yıllarını geçirmiş ve en alt kademesinden en üst kadamesine kadar görev yapmış bir vatansever olarak benim dava arkadaşım Enver Paşa’dır, Mustafa Kemal Atatürk’tür, İsmet İnönü’dür, Alpaslan Türkeş’tir, Aziz Sancar’dır, Uğur Şahin’dir, Özlem Türeci’dir, bir başkası değil” diye konuştu.

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