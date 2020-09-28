Millet bahçesine rezidans yapıyorlar

Antalya'daki rezidans inşaatı tartışma yarattı. Cumhurbaşkanlığı'nın 2018'de aldığı kararla Konyaaltı'ndaki bir arazi millet bahçesi yapılmak üzere bedelsiz olarak TOKİ'ye devredildi. Ancak geçen sürede arazide çok katlı inşaat yükselmeye başladı. CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, konuyu Meclis gündemine taşıdı.

BEDELSİZ TAHSİS

Çevre Bakanı Murat Kurum'un yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi veren Budak, tepkilere neden olan rezidans inşaatı için şunları söyledi: “Konyaaltı Arapsuyu Mahallesi'ndeki 4110 ada 2 parsel numaralı Hazine'ye ait taşınmaz, Cumhurbaşkanı'nın 11 Ekim 2018 tarihli ve 391 sayılı onayı ile millet bahçesi yapılmak üzere TOKİ'ye bedelsiz olarak devredilmiştir. Bu alanın, 31 Aralık 2019'da özel bir şirkete satıldığı iddia edilmektedir. Daha önce iki defa Akdeniz Üniversitesi, bu taşınmazın üniversitenin genişletilmesi için kendilerine tahsis edilmesini talep etmiş, ancak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü alanın kamu hizmetleri için kullanılacağı gerekçesiyle olumsuz yanıt vermiştir. Oysa şimdi arazide çok katlı rezidans inşaatı yükselmektedir. Millet bahçesi olacak yerde neden çok katlı bir rezidans inşaatı yükseliyor? Madem millet bahçesi de olmayacaktı neden arazi Akdeniz Üniversitesi'ne verilmedi?”

‘İDDİALAR DOĞRU MU?'

CHP Milletvekili Budak, önergede şu soruların yanıtlanmasını istedi:

TOKİ'ye bedelsiz olarak devredilen söz konusu taşınmazın özel bir şirkete satıldığı iddiaları doğru mudur?

Doğruysa hangi nedenle ve hangi tarihte satış işlemi yapılmıştır? TOKİ bu satıştan ne kadar gelir elde etmiştir?

Cumhurbaşkanı'nın onayladığı millet bahçesi projesinden vazgeçilmesinin nedeni nedir?