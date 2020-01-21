Milletin emanetini mağdurlara ödeyin

CHP, 15 Temmuz şehit ve gazileri ile Beşiktaş terör saldırısı mağdurları için toplanan 397.2 milyon lira tutarındaki bağışların, şehit yakınları ve gazilere dağıtılması için kanun teklifi verdi.

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç tarafından hazırlanan yasa teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Teklifin gerekçesinde bağışların yaklaşık 3.5 yıldır mağdurlara verilmediği vurgulandı ve “Şehit yakınları ve gaziler için devlete emanet edilen bağışlar ile bu paradan sağlanan nema miktarının hak edenlere verilmemesi, bu paranın fon olarak kullanıldığı tespitlerini haklı çıkarmaktadır'' denildi ve şu görüşlere yer verildi:

“Yaklaşık 3 yıllık sürede kendileri için yapılan bağışlardan bir kuruş dahi destek alamayan şehit yakınları ve gaziler, büyük sıkıntılar yaşamaktadır. Bir vatandaşın ‘Şehit babasından satılık ev' şeklinde verdiği ilan da bu hukuksuzluğun kanıtıdır. Gazi Meclis, şehit yakınları ve gazilerin yanında olmalı, milletin emanetinin mağdurlara ulaştırılmasını sağlamalıdır. Bu görev TBMM'nin 15 Temmuz'da canı pahasına darbeye direnen millete olan borcudur.''