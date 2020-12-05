Milletvekillerine soru sordu, kendini karakolda buldu

Türkiye’nin yer altı su yönetiminin Katar’a ihale edilmesini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile eleştiren Tahir Yıldırım, “Ne demek oluyor arkadaşlar yeraltı sularının yönetimini Katar’la yapmak. Bizim seçtiklerimiz vekiller özellikle Rıza Posacı ve Metin Yavuz'a sormak istiyorum ne demek bu? Bizim yeraltı sularımız Almanya'nın Woswagen’i, Fransa'nın Reno'su değil, canımız, hayatımız, namusumuz bu böyle biline” dedi.

JET HIZIYLA İFADEYE ÇAĞIRDILAR

Yaptığı paylaşım sonrası, Sultanhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü’nce ifadeye çağrılan Tahir Yıldırım, bu çağrıyı da sosyal medya hesabından paylaştı.

Yıldırım, “Bu paylaşımımdan ötürü an itibariyle emniyete ifadeye çağrılmış bulunmaktayım. Korkmuyorum, korkmuyorum, korkmuyorum. Yalnız bir kilo baklavanın garibi adamlarla siyaset yaptıkları için Sultanhisar ve Atça’daki sevdiğim Ak Partili arkadaşlar adına çok üzülüyorum” diyerek kendisini bir AKP ilçe yöneticisinin şikayet ettiği imasında bulundu.

“BU BENİM İÇİN ONURDUR, GURURDUR”

Verdiği ifadenin kendisi için bir onur ve gurur madalyası olduğunu belirten Tahir Yıldırım, “Cumhurbaşkanının adının bile geçmediği bir paylaşımımdan dolayı Cumhurbaşkanına hakaretten ifademi verdim. Bu benim için onurdur, gururdur, madalyadır” dedi.