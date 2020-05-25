Milli boksör’ün öldürdüğü Zeynep’in annesi: Katil, kızımı parçaladın!

Menteşe ilçesine bağlı Kötekli Mahallesi’nde birlikte yaşadığı sosyal bilgiler öğretmeni Zeynep Şenpınar’ı (25) dün sabah kahvaltı yaparken çıkan tartışmada ekmek bıçağı ile göğsünden bıçaklayarak öldüren ardından kendisine de zarar vererek hastaneye kaldırılan milli boksör Selim Ahmet Kemaloğlu’nun (27) cinayeti kendisinden ayrılmak isteyen Şenpınar’ı ikna edemediği için ve kıskançlık nedeni ile öldürdüğü ortaya çıktı.

AYRILIĞI KABUL ETMEK İSTEMEMİŞ

Şenpınar’ın bir aydır Kemaloğlu’na kendisinden ayrılmak istediğini ancak Kemaloğlu’nun bunu kabul etmediğini arkadaşlarına söylediği ortaya çıktı. Şenpınar’ın WhatsApp’tan arkadaşlarına yazdığı mesajlarda “Ahmet'le net bir şekilde bitti. 1 aydır birbirimizle alakamız yok” diye yazdığı belirtildi.

Kemaloğlu’nun kendisinden ayrılmak isteyen Şenpınar’a bir süredir fiziksel şiddet uyguladığı iddia edildi.

CİNAYETİN ARDINDAN TWEET ATMIŞ

Cinayetin hemen ardından kendisine ait Twitter hesabından paylaştığı “İki cana kıydınız, gözünüz aydın” tweet’i ortaya çıkan Selim Ahmet Kemaloğlu’nun hastanedeki tedavisi sürüyor. Tedavisinin ardından ifadesi alınacak.

BABASININ YANINA DEFNEDİLDİ

Bu arada arada Zeynep Şenpınar’ın cenazesi, memleketi Kahramanmaraş’a getirildi, Bölükçam Mahallesi Mezarlığı’nda 3 yıl önce ölen babası Bayram Şenpınar’ın yanında toprağa verildi.

”KIZIMI PARÇALADIN KATİL”

Kızı mezara konulmadan önce tabutuna sarılan anne Avruz Şenpınar, Selim Ahmet Kemaloğlu’na lanet okudu. Acılı anne, kızının arkasından “Oy kurbanım sana Zeynep. Sana nasıl kıydılar Zeynep. Her tarafın yara Zeynep. Katil kızımı parçaladın, katil. Katil 1 tane vur, 2 tane vur, 3 tane vur. Sen nasıl her tarafını yaraladın” diye ağıt yaktı.



Öte yandan Şenpınar’ın türkü söylerken çekilmiş görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde Şenpınar’ın söylediği türkü, izleyenlerin yüreğini burktu.