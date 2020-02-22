Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk SÖZCÜ’ye açıkladı: Başarısız öğrenci sınıf tekrarlayacak

Milli Eğitim Bakanı Prof. Ziya Selçuk, akademisyen, bürokrat, özel okul sahibi olarak hep eğitim dünyasının içindeydi. Bir dönem bakanlığın en önemli karar ve danışma organı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı da yaptı. Kendi isteğiyle görevini bırakmıştı. Bazı üniversitelerin kurulmasında görev aldı, eğitimle ilgili araştırmalarını hep sürdürdü.

Bakan Selçuk, 2020-2021 eğitim-öğretim yılından itibaren ortaokul ve liselerde sınıfta kalmayı yeniden getireceklerini açıkladı. Bunun nedenini ise şöyle anlattı: “Sınıfta kalmanın olmaması eğitimde önemli ölçüde seviye düşüklüğüne yol açtı. Dört işlemi bilmeden lise bitiriliyor. Eğitimde kalitenin daha da düşmemesi için bu sisteme son veriyoruz.”

Liselerde ders sayısının azaltılması yönünde çalışmalar yapıldığını söyleyen Selçuk, “Öğrenciler fazla ders nedeniyle konularda yüzeysel kalıyor. Bunu önce pilot okullarda uygulayacağız ve sistemde köklü düzenleme yapacağız” diye konuştu.

YÜZDE 10'U ALINACAK

Geçen yıl liselere sınavla 120 bin öğrencinin alındığını hatırlatan Bakan Selçuk, bu yıl sınava katılacak öğrenci sayısının daha da yüksek olacağını söyledi. Veliler ve öğrencilerin rahat olması gerektiğini belirten Selçuk şöyle konuştu: “Biz 120 bin öğrenci olarak değil, yüzde 10 öğrenci yerleştireceğiz diye bakıyoruz. Yüzdelik dilim önemli. Çocukları asla mağdur etmeyeceğiz.”

Liseye geçiş sisteminde bir değişiklik olmayacağını, ancak soru şeklinde bazı düzenlemelere gidileceğini ifade eden Selçuk, “Liseye giriş sınavında o soruları yapmak isteyenlerin kitap okuması ve okuduğunu anlaması gerekiyor” dedi. Bakan, kitap okuma oranında da artış yaşadıklarını belirtti.

KİŞİYE ÖZEL MÜFREDAT

Her ilde ölçme ve değerlendirme merkezleri kurulduğuna değinen Bakan sözlerini şöyle sürdürdü: “Her öğrencinin ilgisini, becerisine göre ekranını kişiselleştireceğiz. Kişiye özel müfredat ve sınav gelecek. Türkiye'nin deneyimli hocalarını davet edip bir yıl stüdyo çekimi yaptırdık. Öğrenci, hangi hocayı, hangi dersi internetten, cep telefonundan dinlemek istiyorsa, soru yöneltmek istiyorsa cevabı gelecek. Burada amaç, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamaktır. İstanbul'daki öğrenci ile Şırnak'taki öğrenci arasında hiçbir fark olmayacak.” Selçuk, ilkokul ve ortaokullarda Türkçe dersine daha da önem verileceğinin altını çizdi.

Eğitimde fırsat eşitliği olacak

Bakan Selçuk, dijital eğitim platformu olan Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ile eğitimde fırsat adaleti sağlanacağını söyledi. Bakan açıklamasını şöyle sürdürdü: “EBA, yaklaşık 18 milyon öğrenci, 1 milyon öğretmen ile velilerin kullanımına açıldı. Okul öncesinden 12. sınıfa kadar öğrenci ve öğretmenin öğrenme yolculuğuna eşlik eden 1.600'den fazla ders ve 20.000'in üzerinde zengin, güvenilir ve etkileşimli içerik sunuyor. EBA, doğru kullanıldığında öğretmenin en büyük yardımcısı, öğrencinin okul dışında da elinden tutan bir öğretmen gibi. Türkiye'nin her yerinden öğrenci ve öğretmenlerimiz EBA'ya giriş yapacak.”

500 BİN ÖĞRENCİ ARTIŞI

Bakan Selçuk, gelecek öğretim yılında, liselere başlayacak öğrenci sayısında yaklaşık 500 bin civarında artış beklendiğini söyledi. Bu öğrencilerin yerleştirilmesiyle ilgili mevcut kapasitenin daha iyi yönetilmesi için çaba gösterdiklerini belirten Selçuk şöyle konuştu: “İl müdürleriyle yapılan toplantılarda her ilin analizi gerçekleştirildi. Yarım kalan okulların yeni öğretim yılı başına kadar tamamlanması hedeflendi. Meslek liselerindeki dönüşümle bazı okulların bölümlerinin kaldırılması yeniden gözden geçirilecek. İllerde hayırseverlerle toplantılar düzenleyip okul yapmalarını isteyeceğim.”