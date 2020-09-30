Mimarlar Odası’ndan Çölaşan’a özel ödül

Çölaşan, “Kültürel Miras ve Etik” teması ile gerçekleştirilen etkinlikte, doğal ve kültürel varlıkları korumaya verdiği önem ve mücadele nedeniyle ödül aldı. Oda Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Kamu yararını savunan yazıları ile tüm baskılara rağmen sesimiz soluğumuz olarak mücadelemize omuz verdi” diyerek Çölaşan'a teşekkür etti.

Ödüller, 5 Ekim Dünya Mimarlık Günü'nde verilecek. Mimarlar Odası'nın ödüle layık gördüğü diğer isimler arasında da Halk TV'den İrfan Değirmenci, FOX TV'den Çalar Saat ekibi, Cumhuriyet Gazetesi'nden İklim Öngel ve Alican Uludağ, OdaTV'den Barış Pehlivan yer aldı. Dayanışma ödülü ise Murat Ağırel, Barış Terkoğlu, Hülya Kılınç ve Müyesser Yıldız'a verildi.