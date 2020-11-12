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MPİ Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu! Büyük ikramiye yine devretti

Çılgın Sayısal Loto’da dün akşam 44. çekiliş yapıldı. Canlı yayında ve noter huzurunda yapılan, büyük ikramiyesi 79 milyon 370 bin 636 lira olan Çılgın Sayısal Loto’da belirlenen şanslı numaralar şunlar oldu; 12 - 20 - 38 - 72- 74 - 87 - Joker 14

Güncellenme: 08:16, 12/11/2020
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MPİ Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu! Büyük ikramiye yine devretti

Altı bilenin çıkmadığı çekilişte büyük ikramiye yine devretti. Çılgın Sayısal Loto'da beş bilen 2 kişi ile toplam 198 bin 765 liranın sahibi oldu.

Çılgın Sayısal Loto'da bir sonraki çekiliş 14 Kasım Cumartesi gerçekleştirilecek.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

Çılgın Sayısal Loto’nun 9 Kasım 2020 tarihli 43. çekilişinde şanslı rakamlar 12 – 20 – 38 – 72- 74 – 87 – Joker 14 olarak açıklandı.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR? YENİ KURALLAR NELER?

Milli Piyango’nun yenilenen Çılgın Sayısal Loto oyununda, 60 rakam arasından 6 rakam seçilerek kupon oluşturulabiliyor. Aynı zamanda internet üzerinden de oynanan oyunda hızlı seçme özelliği ile 6 şanslı rakamı otomatik olarak rastgele çift ya da tek sayı şekilde belirlenebiliyor.

Yenilikler arasında bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek şansını arttırmak isteyenler sistem oyununu, çoklu oyun kombinasyonlarını oluşturabiliyor.

Çılgın Sayısal Loto, online olarak millipiyango.com.tr adresinden ve satış noktalarından oynanabiliyor.

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