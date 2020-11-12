MPİ Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu! Büyük ikramiye yine devretti

Altı bilenin çıkmadığı çekilişte büyük ikramiye yine devretti. Çılgın Sayısal Loto'da beş bilen 2 kişi ile toplam 198 bin 765 liranın sahibi oldu.

Çılgın Sayısal Loto'da bir sonraki çekiliş 14 Kasım Cumartesi gerçekleştirilecek.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

Çılgın Sayısal Loto’nun 9 Kasım 2020 tarihli 43. çekilişinde şanslı rakamlar 12 – 20 – 38 – 72- 74 – 87 – Joker 14 olarak açıklandı.



ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR? YENİ KURALLAR NELER?

Milli Piyango’nun yenilenen Çılgın Sayısal Loto oyununda, 60 rakam arasından 6 rakam seçilerek kupon oluşturulabiliyor. Aynı zamanda internet üzerinden de oynanan oyunda hızlı seçme özelliği ile 6 şanslı rakamı otomatik olarak rastgele çift ya da tek sayı şekilde belirlenebiliyor.

Yenilikler arasında bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek şansını arttırmak isteyenler sistem oyununu, çoklu oyun kombinasyonlarını oluşturabiliyor.

Çılgın Sayısal Loto, online olarak millipiyango.com.tr adresinden ve satış noktalarından oynanabiliyor.