Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika: Bahar Kalkanı Harekatı’nda iki asker şehit

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'deki rejim saldırısında iki askerin şehit olduğunu, altı askerin ise yaralandığını duyurdu.

10:52 -
Haberler Gündem

Milli Savunma Bakanlığı’ndan gelen açıklamada,”Bahar Kalkanı Harekât alanında bulunan unsurlarımıza Rejimin açtığı ateş sonucu 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 6 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş altına alınmıştır. Hedefler vurulmaya devam edilmektedir” denildi.

DÜN 1 ASKER ŞEHİT OLMUŞ, 9 ASKER YARALANMIŞTI

İdlib’deki Bahar Kalkanı Harekatı’nda dün rejimin saldırısında 1 asker şehit düşmüş, 9 asker yaralanmıştı.

Bakanlık Twitter hesabından yapılan açıklamada “Bahar Kalkanı bölgesinde bulunan unsurlarımıza Rejimin açtığı ateş sonucu 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 9 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgede 82 Rejim hedefi derhal ateş altına alınmış, vurulmaya devam edilmektedir” denilmişti.

İLGİLİ HABERMSB: 1 asker şehit 9 yaralıMSB: 1 asker şehit 9 yaralı
asker Haber Milli Savunma Bakanlığı rejim şehit son dakika Suriye
Son güncelleme: 11:08 04.03.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more