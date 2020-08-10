Muhalefetin 2962 teklifi gündeme bile alınmadı

TBMM'de bulunan 11 siyasi partiden sadece AKP'nin verdiği teklifler kanunlaşırken diğer 10 partinin milletvekilleri tarafından hazırlanan 2962 yasa teklifi halen, komisyonlarda bekliyor. Komisyon başkanlıkları AKP'de olduğu için gündemi de başkan belirliyor. Muhalefetten gelen teklifler de gündeme alınıp görüşülmüyor.

TBMM'de 291, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 138, Halkların Demokratik Partisi'nin 57, Milliyetçi Hareket Partisi'nin 49, İYİ Parti'nin 37, Türkiye İşçi Partisi'nin 2, Büyük Birlik Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Bölgeler Partisi ve Saadet Partisi'nin birer milletvekili olmasına rağmen 291 sandalyeye sahip AKP dışında hiçbir partinin verdiği kanun teklifi görüşülmedi.

CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya “11 parti tarafından verilen 3066 kanun teklifinin 2962'si iktidar tarafından dikkate alınmadı. Sadece AKP'nin verdiği 104 kanun teklifi komisyonlarda görüşülüp genel kurulda onaylandı. Emeklilikte yaşa takılanlar, ÖSYM sınav ücretleri, Sağlık çalışanlarına yıpranma payı için gibi pek çok önemli konuda bizim verdiğimiz teklifler, iktidar tarafından görmezden gelindi. AKP'nin verdiği yasa tekliflerinin ise geçiş üstünlüğü var. Bu milli iradeye saygısızlık'' dedi.