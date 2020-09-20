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Muharrem İnce afet bölgesini ziyaret etti

'Bin Günde Memleket Hareketi' gezilerine Karadeniz Bölgesi'nde devam eden eski CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, geçen ay sel felaketinin yaşandığı Giresun'un Dereli ilçesine gitti. Felakette yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diledi, bölgede olan biteni ve yürütülen çalışmaları yerinde izledi.

Sozcu.com.tr
14:44 -
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Muharrem İnce, Sivas'tan başlattığı ‘Bin Günde Memleket Hareketi’ programı kapsamında Giresun’a gitti. İnce’nin, Giresun'da ilk durağı 22 Ağustos’ta sel afetinin yaşandığı Dereli ilçesi oldu. Eşi Ülkü İnce ile sabah saatlerinde Giresun’a varan İnce, afet bölgesini gezdi.

(FOTO: SÖZCÜ)

Burada esnafa geçmiş olsun dileklerini ileten Muharrem İnce, afette hayatını kaybeden Kemal Akar’ın eşi Zeynep Akar’a başsağlığı diledi. İnce’nin Dereli programına 25. ve 26. dönem CHP Giresun Milletvekili Bülent Bektaşoğlu da eşlik etti.

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Son güncelleme: 14:50 20.09.2020
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