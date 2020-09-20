Muharrem İnce afet bölgesini ziyaret etti

Muharrem İnce, Sivas'tan başlattığı ‘Bin Günde Memleket Hareketi’ programı kapsamında Giresun’a gitti. İnce’nin, Giresun'da ilk durağı 22 Ağustos’ta sel afetinin yaşandığı Dereli ilçesi oldu. Eşi Ülkü İnce ile sabah saatlerinde Giresun’a varan İnce, afet bölgesini gezdi.

Burada esnafa geçmiş olsun dileklerini ileten Muharrem İnce, afette hayatını kaybeden Kemal Akar’ın eşi Zeynep Akar’a başsağlığı diledi. İnce’nin Dereli programına 25. ve 26. dönem CHP Giresun Milletvekili Bülent Bektaşoğlu da eşlik etti.