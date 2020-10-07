Muharrem İnce, finans kaynağını açıkladı

Eski CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, “Bin Günde Memleket Hareketi” kapsamında Konya'ya geldi. Esnaf ziyaretlerinin ardından açıklama yapan İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomik krize ilişkin üstü kapalı söylediği “Müminin görevi varlıkta şımarmamak, yoklukta sabretmektir. Gerçek Mümin acıyı bal eyleyendir” sözlerine sert tepki gösterdi.

“DEVLETİ YÖNTENLERİN GÖREVİ TEDBİR ALMAKTIR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a “sen niye sabretmiyorsun?” diye soran İnce şunları söyledi:

* Dünyada en yoksul 50 ülkenin 32'si Müslüman ülkesi. Bunların içinde bir tane bile yoksul devlet başkanı yok. Halkı yoksul ama devlet başkanlarının hiçbirisi yoksul değil.

* Devleti yönetenlerin görevi fakir müminlere sabır dilemek değildir. Mümin kendisi sabır eder ama sabır taşını da çatlattılar bunlar. Devleti yönetenlerin görevi tedbir almaktır. İtibardan tasarruf olmaz diyorsun, millete sabredin diyorsun.

“PARA DEĞİL, EMEK HARCIYORUZ”

Başlattığı Memleket Hareketi'ni nasıl finanse edildiğini de açıklayan Muharrem İnce sözlerini şöyle sürdürdü:

* Biz Memleket Hareketi'nin kurucular kurulunda 50 kişiyiz. Bir depo benzin 3 bin lira. Bir depo benzinle de bin kilometre gidiyoruz. 50 kişi birer depo doldursa 50 bin kilometre yapar. Dünyanın da çevresi 40 bin kilometre. Yani dünyayı dolaşsak 10 bin kilometre de artar.

* Yemeği nasıl yiyoruz? Aksaraylılar dolma verdi, Konyalılar etli pide verdi, otel parasını da cebimizden verdik. 5 yıldızlı otellerde de kalmıyoruz. Plaza tutmadık, uçak ya da helikopter kiralamadık. 10 yaşında bir otobüsü 1 yıllığına kiraladık.

* İmece usulü her birimiz sırayla depoyu dolduruyoruz. Biz para değil, emek harcıyoruz. Her seçiş bir vazgeçiştir. Biz rahatı seçmedik. Biz zoru seçtik. 81 vilayetin hepsini de gezeceğiz. Arkamızda da kimse yok. Onlar uydurulan palavralardır.

“KONYA- KARAMAN ARASINA YENİ BİR KENT KURULMALI”

Konya ve Karaman arasında 5 milyonluk bir kentin kurulması gerektiğine dikkat çeken İnce daha sonra şunları söyledi:

* Türkiye sanayisinin büyük bir çoğunluğu Marmara Denizi'nin çevresinde yapılandırılmış. Yapılması gereken iş Konya-Karaman arasında 5 milyonluk bir kent kurmak.

* Sanayiyi bu kente yapılandırmak gerek. Burayı da demir yolu ile Mersin limanına bağlamak gerekiyor. Burayı üretim merkezi yapabilirseniz burası Türkiye'ye bakar.

“SİZİN TUZUNUZ KURU OLABİLİR”



Öte yandan İnce'nin Memleket Hareketi kapsamında gezdiği illerdeki izlenimlerine ilişkin “Memleket Yanıyor, Türkiye'de derin bir yoksulluk var” sözlerine, emekli bir vatandaş tepki göstererek, “Ben emekliyim. Halimden memnunum” cevabını verdi.

İnce ise, “Sizin tuzunuz kuru olabilir' yanıtı verdi. O esnada araya girerek emekli vatandaşa tepki gösteren başka bir vatandaş ise, “Sen emekliysen ben de işsizim. Kiram 900 TL. Herkesin bir derdi var” siteminde bulundu.

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