Muharrem İnce hakkında ihraç dilekçesi veren CHP üyesi konuştu: Burası bakkal değil

Yalova’da iki CHP üyesinin Muharrem İnce, kardeşi Hüseyin İnce ve görevden uzaklaştırılan belediye başkanı Vefa Salman hakkında ihraç istemiyle dilekçe verdikleri iddia edilmişti. O kişilerden birinin CHP Yalova İl Başkanlığı’nda daha önce Disiplin Kurulu üyeliği, il yöneticiliği ve kurultay delegeliği yapan Niyazi Şahin olduğu ortaya çıktı.

Niyazi Şahin, CHP’li Muharrem İnce’nin 13 Ağustos’ta Ankara’da yaptığı açıklamaları nedeniyle Merkez Disiplin Kurulu’na suç duyurusunda bulundu. İnce’nin yaptığı açıklamaların partiye zarar verdiğini savunan, ihraç edilmesi için Merkez Disiplin Kurulu’na dilekçe verdiğini belirten Şahin, kurulun dilekçeye cevap vermesi gerektiğini kaydetti.

PARTİ SUÇU İŞLİYOR

Yaklaşık 48 senedir CHP’ye hizmet ettiğini, dönem dönem Muharrem İnce’yle birlikte çalıştığını da belirten Niyazi Şahin, şunları söyledi: Ayın 13’ünde yaptığı açıklamanın tamamı için suç duyurusunda bulundum. Burası bakkal dükkanı değil. Partinin tüzüğü, programı ve yönetmeliği var. Kimden izin almış da öyle bir açıklama gereği duymuş? Kendi kafasına göre herkes açıklama yapabilir ama öyle bir harekette bulunuyorsa Genel Merkez’e müracaatta bulunması gerekirdi ya da partiden istifa edip memleketi mi gezecekti, ne yapacaksa ondan sonra yapacaktı. Senelerce beraber çalıştık. Ona oy da verdim. Böyle devam ederse partiden ihraç edilmesi gerekir. Parti suçu işlemektedir. (DHA)