Muharrem İnce yeni parti mi kuracak?

CHP'den dört dönem milletvekilliği yapan, TBMM'de CHP Grup Başkanvekilliği görevini üstlenen ve son yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP'nin adayı olarak giren ve yüzde 30'un üzerinde oy alan Muharrem İnce'nin, yıllardır siyaset yaptığı CHP'den ayrılıp yani parti kuracağı iddia ediliyordu.

MUHARREM İNCE YENİ PARTİ Mİ KURACAK?

Gazetemiz SÖZCÜ yazarı Saygı Öztürk, Muharrem İnce'nin yanında bulunan bir siyasetçiye dayandırdığı yazısında, tecrübeli siyasetçinin yılbaşına kadar yeni parti kuracağını söyledi.

Saygı Öztürk'ün yazısından ilgili bölüm şöyle;

CHP'den ayrılacak mısınız?

Evet ayrılacağım.

– Parti kuracak mısınız?

Evet, yeni yüzlerle parti kuracağım.

– Ne zamana kadar partiyi kurmayı planlıyorsunuz?

Yılbaşına kadar partimizi kurmuş olacağız.