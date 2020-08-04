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Muharrem İnce yeni parti mi kuracak?

Muharrem İnce’nin, yeni parti kurup kurmayacağı sosyal medyada en çok konuşulan konularından başında geliyordu. Muharrem İnce, son olarak sosyal medya hesabından “Bu süreçte bir gazeteye, haber ajansına konuşmadım, açıklama yapmadım. Memleket için doğru olduğuna inandığım bir karar aldığımda kararımı açıklarım. Herkese iyi bayramlar.” açıklamasında bulunmuştu. Bugün ise gazetemiz SÖZCÜ yazarı Saygı Öztürk, Muharrem İnce’nin çok yakınındaki bir isme dayandırdığı haberinde Muharrem İnce’nin parti kurma hazırlığında olduğunu belirtti. İşte detaylar…

12:28 -
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Muharrem İnce yeni parti mi kuracak?

CHP'den dört dönem milletvekilliği yapan, TBMM'de CHP Grup Başkanvekilliği görevini üstlenen ve son yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP'nin adayı olarak giren ve yüzde 30'un üzerinde oy alan Muharrem İnce'nin, yıllardır siyaset yaptığı CHP'den ayrılıp yani parti kuracağı iddia ediliyordu.

MUHARREM İNCE YENİ PARTİ Mİ KURACAK?

Gazetemiz SÖZCÜ yazarı Saygı Öztürk, Muharrem İnce'nin yanında bulunan bir siyasetçiye dayandırdığı yazısında, tecrübeli siyasetçinin yılbaşına kadar yeni parti kuracağını söyledi.

Saygı Öztürk'ün yazısından ilgili bölüm şöyle;

CHP'den ayrılacak mısınız?

Evet  ayrılacağım.

– Parti kuracak mısınız?

Evet, yeni yüzlerle parti kuracağım.

– Ne zamana kadar partiyi kurmayı planlıyorsunuz?

Yılbaşına kadar partimizi kurmuş olacağız.

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