Muharrem İnce’den dikkat çeken açıklama!

CHP’den dört dönem milletvekilliği yapan ve son yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP’nin adayı olarak giren Muharrem İnce, kuracağı yeni partiyle gündemde.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İnce, “Değişime imza veren Milletvekillerini, Belediye Başkanlarını, Kurultay Delegelerini dışla sonra dostlarınla hayal kur. Bölücü olan kim?” ifadelerini kullandı.

Gazetemiz SÖZCÜ yazarı Saygı Öztürk, Muharrem İnce’nin yanında bulunan bir siyasetçiye dayandırdığı yazısında, tecrübeli siyasetçinin yılbaşına kadar yeni parti kuracağını söylemişti.