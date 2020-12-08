Muhittin Böcek görevine başlıyor

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 108 gün aradan sonra görevine başlıyor. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nden geçtiğimiz günlerde taburcu olan ve hızla sağlığına kavuşan Böcek, dün akşam Antalya'da yayın yapan Kanal V Kanalından Ali Buldu'nun sunduğu Ana Haber'e bağlandı. Böcek, “Yarından (Salı) itibaren tüm vatandaşlarımızın hizmetindeyim” açıklamasında bulundu.

“GÖREVİMİN BAŞINDA DA AYNI AZİM VE KARARLILIKLA ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDECEĞİZ”

İyileşmesinin ardından ilk canlı yayında konuşan Böcek şunları söyledi,” Öncelikle bütün vatandaşlarıma, dua eden, katkı koyan, arayan, mesaj bırakan devlet büyüklerimize, Sağlık Bakanımıza, Cumhurbaşkanımıza, Genel Başkanlarıma ve tüm dostlarıma çok teşekkür ediyorum. 109 gün geçti. Bu vesileyle bütün vatandaşlarımıza sağlık diliyorum. Akdeniz Üniversitemizin Rektörü başta olmak üzere, kahraman doktorları, çalışanları, tamamına minnettarım. O kadar mutluyum ki böylesi bir yaşam mücadelesi verdim. Katkıları için emeği geçen ismini sayamadığım herkese çok teşekkür ediyorum. Hayırlısıyla taburcu oldum ve inşallah görevimin başında da aynı azim ve kararlılıkla çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

BUGÜNDEN İTİBAREN

Bugünden itibaren tüm vatandaşların hizmetinde olacağını dile getiren Böcek, “Bütün vatandaşlarımıza kurallara uymalarını tavsiye ediyorum. Bu süreci hep birlikte atlatacağız. Biz birlikte güçlüyüz. Birlikte Antalyamız için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Herkesi seviyorum. Yarın (Salı) itibariyle tüm vatandaşlarımın emrindeyim. Çalışma arkadaşlarımla birlikte Antalya'nın hizmetinde olacağız” diye konuştu.