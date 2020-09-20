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Muhittin Böcek’in durumu iyiye gidiyor

Koronavirüs tedavisi sonrası akciğerlerindeki hasar nedeniyle hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in, sağlık durumundaki düzelmenin devam ettiği belirtildi.

12:57 -
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Muhittin Böcek’in durumu iyiye gidiyor

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından 17 Ağustos’ta yaptığı paylaşımla Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu ve hastaneye yatırıldı. Corona virüsü yenen ancak akciğerlerinde hasar oluşan Başkan Böcek, 7 Eylül’de yoğun bakım ünitesine alındı ve entübe edildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından, Başkan Böcek’in sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yoğun bakımdaki takip ve tedavisi süren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek’in klinik seyrinde düzelme devam etmektedir. Son 24 saat içerisinde de olumsuz giden herhangi bir süreç yaşanmamıştır.”

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