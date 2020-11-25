Muhittin Böcek’in sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 17 Ağustos’ta Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine özel hastanede tedaviye alınmış, durumunun kötüleşmesi ile 7 Eylül’de yoğun bakımda uyutulmuştu.

Corona tedavisinin ardından astım rahatsızlığı ve akciğerlerindeki yırtılma nedeniyle Başkan Böcek’e daha rahat nefes alabilmesi için trakeostomi uygulandı. 25 Eylül’de Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilen Başkan Böcek, yoğun bakımdaki 64 günün ardından normal servise alındı ve 16 gündür burada tedavisine devam ediliyor.

SOLUNUM CİHAZINDAN AYRILDI

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Başkan Böcek’in sağlık durumu hakkında yapılan açıklamada, “Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in takip ve tedavisi serviste devam etmektedir. Başkanımızın genel durumu iyidir. Solunum cihazından ayrılmıştır. Fizik tedavi süreci devam etmektedir. Tıbbın tüm imkanları kullanılarak başkanımızın tedavisi yoğun ve eksiksiz şekilde sürdürülmektedir” ifadelerine yer verildi. İHA

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