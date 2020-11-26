Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Muhittin Böcek’ten güzel haber

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde takip ve tedavisi devam eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’ten iyi haberler gelmeye devam ediyor. Bir süre önce yoğun bakımdan yataklı servise çıkarılan Başkan Böcek solunum cihazından tamamen ayrıldı. Genel durumu iyi olan Başkan Böcek’in fizik tedavi süreci devam ediyor.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 10:01, 26/11/2020
Haberler Gündem
Muhittin Böcek’ten güzel haber

Corona virüsü tedavisi sonrasında akciğerlerinde oluşan hasar nedeniyle yoğun bakımdaki 64 günlük tedavinin ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde normal servise alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in durumu her geçen gün iyiye gidiyor. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği, Başkan Böcek'in sağlık durumu ile ilgili yaptığı açıklamada Başkan'ın genel sağlık durumunun iyi olduğunu ve solunum cihazından tamamen ayrıldığını açıkladı.

“FİZİK TEDAVİ SÜRECİ DEVAM EDİYOR”

Hastanenin başhekimliğinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı; “Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Muhittin Böcek'in takip ve tedavisi serviste devam etmektedir. Hastamızın genel durumu iyidir. Solunum cihazından ayrılmıştır. Fizik tedavi süreci devam etmektedir. Tıbbın tüm imkanları kullanılarak hastamızın tedavisi yoğun ve eksiksiz bir şekilde sürdürülmektedir”

İlginizi ÇekebilirCHP'li Belediye Başkanı coronaya yakalandıCHP'li Belediye Başkanı coronaya yakalandı
Akdeniz Üniversitesi Antalya CHP Corona Denizli Haber haberler Sağlık
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more