Muhittin Böcek’ten güzel haber

Corona virüsü tedavisi sonrasında akciğerlerinde oluşan hasar nedeniyle yoğun bakımdaki 64 günlük tedavinin ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde normal servise alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in durumu her geçen gün iyiye gidiyor. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği, Başkan Böcek'in sağlık durumu ile ilgili yaptığı açıklamada Başkan'ın genel sağlık durumunun iyi olduğunu ve solunum cihazından tamamen ayrıldığını açıkladı.

“FİZİK TEDAVİ SÜRECİ DEVAM EDİYOR”

Hastanenin başhekimliğinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı; “Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Muhittin Böcek'in takip ve tedavisi serviste devam etmektedir. Hastamızın genel durumu iyidir. Solunum cihazından ayrılmıştır. Fizik tedavi süreci devam etmektedir. Tıbbın tüm imkanları kullanılarak hastamızın tedavisi yoğun ve eksiksiz bir şekilde sürdürülmektedir”