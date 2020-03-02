Mültecilerden yıllarca barındıkları Türkiye ile ilgili tepki çeken sözler!

Türkiye'nin sınır kapılarını göçmenlere açtığını açıklamasının ardından ülkenin çeşitli bölgelerindeki mülteciler Avrupa’ya gitmek için harekete geçti.

Yunanistan ve Bulgaristan'a gidip oradan Avrupa'ya geçme hayali kuran göçmenler İstanbul'un Fatih ilçesi Vatan Caddesi'ndeki alanlarda yoğunluk oluşturdu.

Suriyeli, Cezayirli, Faslı ve Afganistanlı sığınmacılar Avrupa'ya ulaşmak için Edirne'ye kendi tuttukları minibüslerle de gitmeye çalışıyor.

Çoğunluğu çocuklu ailelerden oluşan göçmenler, otobüslerle, kendi tuttukları minibüs ve araçlarla Edirne’ye doğru yola çıkıyor.

“TÜRKİYE FAKİR O YÜZDEN GİDİYORUZ”

Ailesiyle birlikte Gaziantep'ten Avrupa'ya gitmek için gelen 12 yaşındaki Cuma, “Türkiye pis, para yok o yüzden gidiyoruz. Türkiye fakir o yüzden gidiyoruz” diye konuştu.

Almanya'ya gitmek için yola çıkan bir başka göçmen ise “Hayat burada son zamanlarda zor oldu. İş arıyoruz, iş yok. Kime sorsanız aynısını söyler. Türkiye'de zaten sınır kapılarını Avrupa'ya ‘Bak burada bu kadar mülteci var' demek için açtı. Biliyoruz” ifadelerini kullandı.

“DÜNE KADAR YASAK OLAN İŞ ŞİMDİ SERBEST”

Sınıra 80-100 TL arasında göçmen taşıyan bir servisçi ise şu ifadeleri kullandı;

*Çok yoğunluk var ancak biz bu işi önceden yaptığımızda hapis cezası alan arkadaşlarımız bile olmuştu. Peki şimdi nasıl oluyor?

*Düne kadar yasak olan iş şimdi serbest. Devlet getirmişti zaten mültecileri. Şimdi bakıyoruz, devlet kendi eliyle arabaya koyup kendi karşılıyor. Şimdi güllük gülistanlık. Polislerin yanından mülteci alıyoruz.

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