Murat Ongun İBB’nin uğratıldığı zararı açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde Ekrem İmamoğlu’nun AKP'li ilçe belediyelerine tahsisi yönündeki kararları veto etmesine direnen AKP’li ve MHP’li Meclis üyelerinin kararı 5 milyar liralık değer kaybına neden oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun sosyal medyadan konu hakkında açıklama yaptı.

Ongun’un açıklaması şöyle oldu:

*İBB ve iştirak şirketlerinin halkın vergilerinden milyonlar ödeyip satın aldığı yerlerin Meclis kararıyla “yeşil alana” çevrilmesi tamamen siyasi manevradır.

*Amaç, İmamoğlu yönetiminin hizmet için kullanacağı kaynakları azaltmaktır.