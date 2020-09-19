Müyesser Yıldız için eylem

Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız'ın tutukluluğu protesto etmek için ‘sessiz nöbet' eylemi gerçekleştirdi. Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) karşısındaki Atatürk Parkı'nda toplanan grup, 15 dakika sessizlik içinde bekleyerek AYM'nin, Yıldız başvurusunu bir aydır gündemine alınmamasını protesto etti. Eylem sonrası çay ve simit eşliğinde piknik yapıldı.

Yıldız'ın ‘siyasal ve askeri casusluk' soruşturması kapsamında tutuklanması ardından sevenleri ve dostları, tutukluluğunun üçüncü ayında, AYM'nin karşısındaki Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda 3. kez “sessizlik içinde” toplandı. Parka, Yıldız'ın eşi Naci Uğur ve oğlu İlim Uğur, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, KUMPAS-DER Başkanı Ahmet Tatar, TESUD üyeleri, kumpas mağduru subaylar ve aileleri ile çok sayıda emekli asker katıldı. Parka Müyesser Yıldız'ın kartondan temsilini getiren dostları, Yıldız'ın mönüsü olarak adlandırdıkları ‘çay ve simit' dağıttı. Ardından, Yıldız için 15 dakika boyunca ‘tam sessizlik' içinde oturuldu.

Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı sessiz eylemde, sosyal mesafe kurallarına da dikkat edildi. Dostları Yıldız için bir kağıda duygu ve düşüncelerini yazdı. Yazılan tüm notlar eylemin ardından Sincan Cezaevi'ne gönderildi. Eylemde CHP'li Çakırözer, Yıldız'ın Sincan Kapalı Cezaevinden gönderdiği mesajını okudu.