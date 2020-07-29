Müyesser Yıldız’ın başvurusu olumlu sonuçlanırsa tahliye olacak!

OdaTv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız'ın tutukluluğunun hukuka aykırı olduğu ve hak ihlali yapıldığına ilişkin Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı başvuru bir türlü sonuçlanmadı.

Bir ay önce verilen bireysel başvuru dilekçesinde tutukluluğun hukuka aykırı olduğu ve hak ihlali yapıldığı anlatılırken, Müyesser Yıldız hakkında yürütülen soruşturmanın ayrıntılarına da yer verildi.

“SUÇ OLDUĞU İDDİA EDİLEN YAZILAR HALEN SİTEDE YER ALIYOR”

‘Casusluk’ iddiasıyla başlatılan soruşturmanın savcılık ve hakimlik aşamasında “gizli kalması gereken bilgileri açıklama” suçlamasına dönüştüğü ve suç iddiasının OdaTv'deki yazılar olduğu aktarılan dilekçede, şu ifadelere yer verildi.

* Tutukluğa sevk edilme yazısında delil olarak OdaTv de yayınlanan ve halen erişime açık olan iki adet yazısı ve telefon tapeleri belirtilmektedir. Tutuklamaya sevk edildiği suçun oluşabilmesi için devlete ait gizli bilgilerin olması gerekir.

* Oysa söz konusu haberler 2019 Aralık ve 2020 Ocak aylarında yayınlanan ve sorgulama esnasında tarafımızdan internete girilerek huzurda okunan haberlerdir, yani erişime halen açıktır. Gerçekten gizli bilgi niteliğinde olsalar idi ilgili kurumların bu haberlere erişimin engellenmesi yönünde bir talep ya da tedbir uygulaması gerekirdi.