Ne zaman bitecek?

Corona virüsü tüm dünyayı etkisi altına alırken, 2020 yılında dünyanın salgınla karşı karşıya kalacağını aylar öncesinden bilen astrologlar, tahminleri ile şaşırtmaya devam ediyor. Peki bundan sonra neler olacak? İnsanlığı nasıl bir düzen bekliyor? 21 Haziran sonrasında ikinci dalga gelebilir mi? Ekonomik anlamda dünyada neler yaşanabilir? Hangi sektörler düşüş yaşayacak, para hükümsüz mü olacak? Tüm bu soruları ve daha fazlasını Türkiye'nin ünlü astrologlarına sizler için sorduk.

DİNÇER GÜNER

21 Haziran sonrasına dikkat

Ünlü astrolog ve Sözcü Gazetesi yazarı Dinçer Güner, 21 Haziran sonrasında ikinci dalga gelebilir derken sözlerine şöyle devam etti: “21 Haziran'da yengeç burcunda gerçekleşecek olan güneş tutulmasından sonra, virüsün etkisinin azalacağını düşünüyorum. Temmuz sonunda virüsün etkisi dünya üzerinde kaybolacak. Yeni dünya düzeninde, kağıt paranın ve petrolün etkisi azalacak. Dijital paralara geçiş süreci başlayacak. Tek bir para birimi üzerinden bütün ticaretler başlayacak çünkü Kova çağına giriyoruz. Bu çağda, dünya üzerinde baskıcı rejimler ortadan kalkacak.”

KURAKLIK YAŞANACAK

2021 yılına dair de tahminlerde bulunan Güner, “Önümüzdeki sene Satürn ile Uranüs arasındaki sert etkileşimden dolayı biri toprak biri hava burcunda olunca, ciddi bir kuraklık tehlikesi yaşanabilir, diğer taraftan da tarım devrimi yaşanacak” dedi. 2021'de dünya üzerinde ciddi ayaklanmalar çıkacak diyen Güner, “Baskıcı toplumlardaki insanlar kendi ideolojilerine karşı harekete geçecek. Bu sene sonunda Satürn ve Jüpiter birlikte, Kova burcunun sıfır derecesinde olacak. Bu 200 yıllık döngünün başlaması demek. Bu toplumsal huzursuzluklar, sosyal adaleti savunan güçlü liderlerin ortaya çıkışı ve teknolojide rönesans dönemi olacak” dedi.

SEYRAN ATAKLI

Toplumlar temelden sallanacak

Korkusuz Gazetesi yazarı Seyran Ataklı, 2020'nin tarihte yıllar boyu hatırlanacak bir yıl olacağını belirterek, “Dünya büyük gezegen kavuşumları, önemli gezegen retroları ve 6 adet tutulmaya şahitlik edecek. İnsanlık sınanıyor. 26 Aralık 2019'da oğlak burcundaki güneş tutulması,10 Ocak 2020'de, yengeç burcunda yılın ilk ay tutulması olacak. Hemen akabinde 12 Ocak 2020'de 33 yılda bir yaşanan Satürn ve Plüton kavuşumu hız alarak değişim döngüsünü başlattı. Çünkü iki gezegen kavuşumu rica etmiyor emrediyor. Sadece salgını değil toplumları temelden sallayacak kontrol dışı durumları ortaya çıkarıyor” açıklamasını yaptı.

DİKKATLİ OLMAMIZ LAZIM

Küresel ısınmadan kaynaklı iklim değişikliği, gıda fiyatlarında zamların olacağını söyleyen Seyran Ataklı sözlerine şöyle devam etti: “Kuraklık ve buna bağlı açlık yaşanması söz konusu olabilir. Yeni keşifler ve depremler oldukça aktif hale gelecek. Ekonomik kriz kaçınılmaz. Finansal zorluklar, hükümetlerin istihdam konusunda sıkıntıları, grevler ve en önemlisi halk ayaklanmaları 2020'nin dikkat çeken konuları. Virüs konusunda temkinli yaklaşmamız önem arz ediyorken, Mars'ın Koç burcundaki retrosu dikkatli olmayı daha da elzem kılıyor” dedi.

VİRÜS DEĞERLERİ ÖĞRETTİ

Ataklı, “Son 3 yılın en vurucu konusu yapay zeka ve vücudun tüm mekanizmasını kontrol eden çipler oldu. 5 Temmuz'daki Ay tutulması sonrası önümüzdeki 2 yıl Amerika'yı ciddi ekonomik sıkıntılar bekliyor. İşsizlik oranlarının yükselmesi, yönetimsel sıkıntıların global olarak yansımasını arttıracak. Artık kazançlı konum Amerika'nın uzağında, geleceğin ülkesi Rusya, İsrail ve Çin olacak. 9 Eylül- 15 Kasım arasına dikkat. Bir virüs kıymet bilmeyi öğretiyor, geleni kabul enerjisiyle karşılamaktan başka şansımız yok” dedi.

HANDE KAZANOVA

İkinci dalga olabilir

Astrolog Hande Kazanova, 2020 yılına dair tahminlerde bulundu. Kazanova, “Haziran ayında dünyanın manyetik alanının zayıflayacağı bir döngü yaşanıyor. Pandemi sürecinin ortaya çıkışında Neptün gezegenini görüyoruz. Neptün gezegeni salgın ve ateşli hastalıklar ile çok bağlantılı. Kaos, belirsizlik ve kafa karışıklığı da yaratan bir dönem. 5 Temmuz'daki tutulmaya kadar dikkat etmek gerekiyor. Ayrıca, Kasım ayında ikinci bir dalga olabilir” dedi. Ekonomik anlamda da tahminlerini paylaşan Kazanova, “Ekonomik anlamda zorlanacağımız bir süreç olacak. Satürn şu an temmuz'un sonuna kadarki aşamada, vergi ödemeleri, dış borçlar alanında hareket edecek. İşten çıkarmalar yoğun yaşanabilir. 2021 yılının Şubat ayında, krizin boyutu netleşecek. Aralık itibariyle kendini gösterecek. Esas kriz, bütün dünyayı etkileyecek olan 2022-2025 yılları arasında gerçekleşecek. 2020 yılı bir final yılı olacak bu bakımdan” dedi.

NESRİN GÜNDÜZ

Kadersel olaylar yaşanacak

Karma ve Spiritüel Astrolog Nesrin Gündüz, bu yılın güçlü olma yılı olacağını belirtirken sözlerine şöyle devam etti: “Bu yıl mücadele, güçlü ve azimli olma yılıdır. Zodyakta Uranüs yeni başlangıçları tetikler ve beraberinde büyük değişikleri getirir. Geçmişten ayrılmayan insanlara sıkıntı verir” açıklamasını yaptı. Uranüs insanın yenilikçi doğasını temsil ettiğini belirten Gündüz, “Uranüs bireysel çalşmaz o bütün insanlık için çalışır. Sıradışı doğa olayları, iklim değişiklikleri, deprem, sel ve fırtınayı yönetir. Türkiye'nin 11. evine girdi. Çevre, toplum ve insani yardımları kapsarken aramızda duygusal bağ olmayan insanları yani gruplarımızı gösterir, başkalarını nasıl gördüğünüzü temsil eder” dedi.

UYGARLIK KRİZİ YAŞANIYOR

Ekinoks 0° Kova burcunda Jüpiter ve Satürn kavuşumunu 8. evde yaşayacağımızı ve her 20 yılda bir birleşerek dünya tarihinde olayların başlatıldığını belirten astrolog Gündüz “Bize uygarlık krizi yaşatıyorlar. Bu dönem geldiğinde insanın yarattığı medeniyette, çarpıcı değişiklikler meydana gelir” dedi. Oğlak'ın yöneticileri temsil ettiğini ve gezegenlerin Kova burcuna geçişi ülkeleri ve liderleri derinden etkileyeceğinin altını çizen, Nesrin Gündüz, “Satürn Karma gezegenidir. Bizim baş öğretmenimizdir. Jüpiter bir savaşçı değildir. Ama parayla ilgilidir, olayları büyütür. Satürn Kova, bilim ve icatların dönemi olacak. Oğlak enerjisi hafiflediğinde, para önemli olmayacak. Kova demek barış demek. Buna katılmayan insanlar kırılmak zorunda kalacak. 2024 yılında Plüton Kova'ya geçtiğinde tüm Kova burcunun enerjisini hissedeceğiz. Bu çağa geçmeden önce karanlık dönemlerden geçeceğiz” dedi.

ÖLÜMÜ ANLAYACAĞIZ

2021 yılı boyunca Uranüs, Satürn'e kare açıda (sert) kalacağının da altını çizen Nesrin Gündüz, bu yılın kilit bir yıl olacağını da belirtti. Gündüz, “Sınırlılık ile özgürlüğün savaşı olacak. 8. evdeki Satürn geçişi ideallerimize göre yaşamamızın sonuçlarını gösterecek. 2022 yılında Plüton 8. evimize girdiğinde ölümün gerçeği ile yüzleşeceğiz. Ölümü anlamaya yada manevi ölümü tatmak zorunda kalacağız” dedi.

ÖNER DÖŞER

Virüs 2 yıl sürecek

Astrolog Öner Döşer, Eylül ortasından itibaren ihracatın artacağını belirterek, “2022'den itibaren eski ekonomik modelle vedalaşacağız, 2024'ün sonundan itibaren bugünkü iş modellerinin de tamamen yok olacağını düşünüyorum” diye konuştu. Bu dönemlerde güneş uyarısı alınmadığı için insan sağlığının olumsuz etkilendiğini ve hastalıkların bedende kolayca hakimiyet kazandığını belirten Öner Döşer, salgın hastalıkların yine bu dönemde daha fazla görüldüğünü söyledi. Dünyayı etkisi altına alan corona virüsünün kısa sürede tamamlanmayacağını en az 2 yıl içinde çeşitli dalgalanmalarla devam edeceğini belirten Döşer,”Bu dönem başka salgın hastalıklara da açık bir dönem” dedi. Döşer, salgının etkilerinin olacağını belirterek “2022 tarihinden itibaren eski ekonomik modelleri bir kenara bırakacağız, yeni yaşamanın yeniliklerini kabul edeceğiz” açıklamasını yaptı.

ŞEBNEM EKŞİB

Vaka sayısı artacak

Vedik Astrolog Şebnem Ekşib ise 21 Haziran'daki tutulmaya dikkat çekerek “O dönem corona virüsü vakalarında ciddi artışlar yaşanabilir ancak Ağustos itibariyle bir rahatlama yaşayacağımızı tahmin ediyorum” dedi. Yeni dünya düzeninin en çok ABD'yi etkileyeceğinin altını çizen Ekşib, kapitalizmin 2025'te çökeceğini bundan en fazla etkilenen de ABD olacak öngörüsünde bulundu. Dünyayı etkileyen her olayın öncesinde tutulma yaşandığını vurgulayan Şebnem Ekşib, “30 Kasım'da ve 14 Aralık'ta iki tutulma var. 21 Aralık'ta ve Ocak'ta bu dönüşümü çok daha iyi göreceğiz” dedi. Tarımın önemini kötü tecrübeler ile anlayacağımızı belirten Ekşib, “Yiyecek ve tarım ile ilgili ciddi sıkıntılar yaşayacağımızı yıldızlar söylüyor. Biz binalara ve yapılaşmaya gereğinden fazla önem verdik. Çok acil bir şekilde buğday tarımına başlamamız lazım” açıklamasını yaptı.