‘Nerede kaldı ifade ve basın özgürlüğü?’

Yazdığı kitaplarla FETÖ'yü deşifre eden Erkin, önceki gün savcılıkta ifade verdi. Aytunç Erkin hakkındaki soruşturma TBMM'ye de taşındı.

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Meclis'te yaptığı konuşmada “İktidarın derdi gazeteciler ve muhalif basın. Ergenekon, Balyoz, Odatv, Askerî Casusluk gibi kumpas davalarının ortak özelliği isimsiz ihbarlar ve gizli tanıklardı. Ama tüm kumpas davaları çöktü” dedi. Bülbül, şöyle devam etti:

“Şimdi de SÖZCÜ yazarı Aytunç Erkin hakkında isimsiz ihbar mektubu gönderilmiş, hemen Anadolu Adliyesi'ndeki savcı, şüpheli olarak ifadeye çağırıyor. İsimsiz ihbar mektubuyla FETÖ'cüler gibi, FETÖ'cülerin taktiğiyle, muhalif yazarları yine adliyelerde süründürüyorsunuz. Nerede kaldı ifade özgürlüğü? Nerede kaldı basın özgürlüğü?”