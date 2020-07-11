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Nikah törenleri belediyenin bahçesine taşındı!

Kadıköy Belediyesi, corona virüsü nedeniyle nikahları belediyenin Hasanpaşa’da bulunan merkez binasının bahçesine taşıdı. Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenlenen belediye bahçesindeki ilk nikahı, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı kıydı. Dezenfektanların yerleştirildiği, davetlilerin maskesiz alınmadığı törenlerde nikahlar hafta sonları kıyılacak.

Sözcü İstanbul
18:37 -
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Nikah törenleri belediyenin bahçesine taşındı!

Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi'ndeki yoğunluk nedeni ile Kadıköy Belediyesi'nin Hasanpaşa'da bulunan merkez binasının bahçesi, normalleşme sürecinin başlaması ile birlikte nikah törenleri için düzenlendi.

150 kişilik davetlinin kabul edilebildiği bahçeye nikah masası, sandalyeler ve güneşlikler yerleştirildi.

Foto: Sözcü

“BURADA BİR İLKİ YAŞIYORUZ”

Belediye bahçesinin ilk konukları Zeynep Aktar ve Mehmet Sercan Yiğit çifti oldu. Çiftin nikahlarını Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı kıydı.

Evlilik cüzdanını genç çifte uzatan Odabaşı “Burada bir ilki yaşıyoruz. Kadıköy Belediyesi'nin bahçesinde kıyılan ilk nikah. Adettendir evlilik cüzdan genelde kadına verilir. Ben öyle yapmayacağım. Evlilik iki kişi arasında kurulan bir müessese. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Medeni Kanunu Türkiye'ye getirmesinden sonra kadın erkek eşit olduğu için bu cüzdan ikinize birlikte sunuyorum” diyerek çifte mutluluklar diledi.

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