Normalleşmenin ilk gününde İstanbul’da trafik durdu

Corona virüsü salgını nedeniyle kontrollü normal hayata geçilmesiyle İstanbul'da bazı noktalarda trafikte yoğunluk yaşanmaya başladı.

Toplu taşımada sadece sabah ve akşam saatlerinde kısa süreli yoğunluk yaşanırken, genel olarak sefer sayılarının yoğun olmasının da etkisiyle rahatlık gözlendi. Ancak İETT otobüsleri de akşam saatlerindeki trafik yoğunluğundan nasibini aldı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 60

İstanbul Büyükşehir Belediye trafik yoğunluk haritasına göre, İstanbul'da saat 19:30'da trafik yüzde 60 olarak görüldü. TEM, E5 ve trafik zaman zaman dururken yaya geçitleri ve otobüs duraklarındaki insan yoğunluğu dikkat çekti.

Zeytinburnu E5 yolunda da trafik durma noktasına geldi. Metro, metrobüs ve otobüs duraklarına giden yaya köprüsünde insan yoğunluğu yaşandı.

İstanbulKart dolum noktalarında sosyal mesafeye uymadan dolum yapan vatandaşlar dikkat çekti.