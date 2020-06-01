Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Normalleşmenin ilk gününde İstanbul’da trafik durdu

Kontrollü normal hayatın ilk gününde İstanbul’da trafik yoğunluğu yaşandı. Vatandaşların corona virüsü salgını nedeniyle daha çok özel araçlarını tercih etmesi sonucu TEM, E5 ve trafik zaman zaman dururken yaya geçitleri ve otobüs duraklarındaki insan yoğunluğu dikkat çekti.

Zeynep KAPLAN
21:15 -
Haberler Gündem

Corona virüsü salgını nedeniyle kontrollü normal hayata geçilmesiyle İstanbul'da bazı noktalarda trafikte yoğunluk yaşanmaya başladı.

Toplu taşımada sadece sabah ve akşam saatlerinde kısa süreli yoğunluk yaşanırken, genel olarak sefer sayılarının yoğun olmasının da etkisiyle rahatlık gözlendi. Ancak İETT otobüsleri de akşam saatlerindeki trafik yoğunluğundan nasibini aldı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 60

İstanbul Büyükşehir Belediye trafik yoğunluk haritasına göre, İstanbul'da saat 19:30'da trafik yüzde 60 olarak görüldü. TEM, E5 ve trafik zaman zaman dururken yaya geçitleri ve otobüs duraklarındaki insan yoğunluğu dikkat çekti.

Zeytinburnu E5 yolunda da trafik durma noktasına geldi. Metro, metrobüs ve otobüs duraklarına giden yaya köprüsünde insan yoğunluğu yaşandı.

İstanbulKart dolum noktalarında sosyal mesafeye uymadan dolum yapan vatandaşlar dikkat çekti.

İLGİLİ HABERMaltepe'de zincirleme trafik kazasıMaltepe'de zincirleme trafik kazası
Corona istanbul İstanbul Büyükşehir Belediye İstanbulkart metro Metrobüs trafik trafik kazası
Son güncelleme: 21:17 01.06.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more