O gazeteye ‘İyi ki Varsın’ soruşturması!

Sakarya'da günlük olarak yayın yapan Adapazarı Akşam Haberleri Gazetesi, “Medya güzellikleri yansıtmıyor” diyen AKP Sakarya Milletvekili ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'a yanıt olarak birinci sayfasında ‘İyi ki varsın!’ manşetiyle çıkarak Yavuz'u protesto etmişti.

Gazete ana sayfada yer alan bütün haberlerini bir şekilde Ali İhsan Yavuz’a bağlamıştı.

İFADE VERDİLER

Adapazarı Akşam Haberleri Gazetesi imtiyaz sahibi Mustafa Sarı, Yazı İşleri Müdürü Sedat Balta ve Haber Müdürü İsmail Erken avukatlarıyla birlikte, “Görevi başındaki kamu görevlisine hakaret ve iftira” suçlamaları sebebiyle ifadesi alındı.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Haber Müdürü İsmail Erken, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “15.06.2020 tarihindeki ‘İYİ Kİ VARSIN’ başlıklı haberimin ardından; Sabah saatlerinde, “Görevi başındaki kamu görevlisine hakaret ve iftira” suçlaması ile ifadem alındı ve serbest bırakıldım. Desteğini esirgemeyen herkese teşekkür ederim” ifadelerine yer verdi.

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