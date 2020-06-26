Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

O gazeteye ‘İyi ki Varsın’ soruşturması!

AKP Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz'un "Medya güzellikleri yansıtmıyor" sözleri sonrası milletvekiline özel gazete tasarlayan Adapazarı Akşam Haberleri Gazetesi imtiyaz sahibi Mustafa Sarı, Yazı İşleri Müdürü Sedat Balta ve Haber Müdürü İsmail Erken, 'İyi ki Varsın' haberi nedeniyle ifade verdi.

Erhan KAYTANBAY / Sakarya
17:21 -
Haberler Gündem
O gazeteye ‘İyi ki Varsın’ soruşturması!

Sakarya'da günlük olarak yayın yapan Adapazarı Akşam Haberleri Gazetesi, “Medya güzellikleri yansıtmıyor” diyen AKP Sakarya Milletvekili ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'a yanıt olarak birinci sayfasında ‘İyi ki varsın!’ manşetiyle çıkarak Yavuz'u protesto etmişti.

Gazete ana sayfada yer alan bütün haberlerini bir şekilde Ali İhsan Yavuz’a bağlamıştı.

İFADE VERDİLER

Adapazarı Akşam Haberleri Gazetesi imtiyaz sahibi Mustafa Sarı, Yazı İşleri Müdürü Sedat Balta ve Haber Müdürü İsmail Erken avukatlarıyla birlikte, “Görevi başındaki kamu görevlisine hakaret ve iftira” suçlamaları sebebiyle ifadesi alındı.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Haber Müdürü İsmail Erken, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “15.06.2020 tarihindeki ‘İYİ Kİ VARSIN’ başlıklı haberimin ardından; Sabah saatlerinde, “Görevi başındaki kamu görevlisine hakaret ve iftira” suçlaması ile ifadem alındı ve serbest bırakıldım. Desteğini esirgemeyen herkese teşekkür ederim” ifadelerine yer verdi.

İLGİLİ HABERHiçbir şey olmasa bile gazetesi olduHiçbir şey olmasa bile gazetesi oldu İLGİLİ HABERAKP'li Ali İhsan Yavuz'dan AKP'li eski başkana suç duyurusuAKP'li Ali İhsan Yavuz'dan AKP'li eski başkana suç duyurusu
AKP Ali İhsan Yavuz Haber istanbul protesto Sakarya seçim sosyal medya suç duyurusu tank
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more