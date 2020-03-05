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OdaTV Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ifadeye çağrıldı

OdaTV’nin Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve muhabiri Hülya Kılınç'ın tutuklanmasından sonra yayın yönetmeni Barış Pehlivan da ifadeye çağrıldı. OdaTV Avukatı Hüseyin Ersöz, “Yarın saat 10:00’da ifade vermek üzere İstanbul Adliyesi’nde olacağız” dedi.

Can ÖZÇELİK
19:47 -
Haberler Gündem
OdaTV Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ifadeye çağrıldı

OdaTV Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve muhabir Hülya Kılınç'ın tutuklanmasından sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, OdaTV Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan'ı da ifadeye çağırdı.

SÖZCÜ'ye konuşan OdaTV Avukatı Hüseyin Ersöz “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan arayarak Barış Pehlivan'ı ifadeye çağırdıklarını söylediler. Yarın (Cuma) saat 10:00'da ifade vermek üzere İstanbul Adliyesi'nde olacağız” dedi.

OdaTV'nin Libya'da şehit olan MİT mensubunun cenaze törenine ilişkin yaptığı haberden sonra, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan OdaTV Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve muhabir Hülya Kılınç, “MİT mensupları ve ailelerinin bilgilerini yayınladıkları” gerekçesiyle tutuklanmıştı.

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