OdaTV Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ifadeye çağrıldı

OdaTV Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve muhabir Hülya Kılınç'ın tutuklanmasından sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, OdaTV Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan'ı da ifadeye çağırdı.
SÖZCÜ'ye konuşan OdaTV Avukatı Hüseyin Ersöz “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan arayarak Barış Pehlivan'ı ifadeye çağırdıklarını söylediler. Yarın (Cuma) saat 10:00'da ifade vermek üzere İstanbul Adliyesi'nde olacağız” dedi.
OdaTV'nin Libya'da şehit olan MİT mensubunun cenaze törenine ilişkin yaptığı haberden sonra, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan OdaTV Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve muhabir Hülya Kılınç, “MİT mensupları ve ailelerinin bilgilerini yayınladıkları” gerekçesiyle tutuklanmıştı.