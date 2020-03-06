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Son dakika: OdaTV Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan’a tutuklama talebi

OdaTV Sorumlu Haber Müdürü Barış Terkoğlu ile muhabir Hülya Kılınç'ın tutuklandığı soruşturma kapsamında Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan da tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

13:25 -
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Son dakika: OdaTV Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan’a tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından OdaTV Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve muhabir Hülya Kılınç’ın tutuklandığı soruşturma kapsamında, OdaTV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan savcılığın daveti üzerine bugün avukatlarıyla Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na geldi.

Savcılıkça ifadesi alınan Pehlivan, 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu’nun 27. maddesi kapsamında “İstihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek” suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

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Son güncelleme: 14:00 06.03.2020
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